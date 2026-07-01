Volley Modica rinforza l’attacco: arriva il bomber Rocco Panciocco

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Un innesto di assoluto spessore per l’Avimec Modica, che piazza un importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni dello schiacciatore Rocco Panciocco, atleta di grande esperienza e con un lungo percorso nei campionati nazionali di vertice.

Classe 1999, romano, alto 200 centimetri, Panciocco rappresenta un profilo di alto livello che va ad arricchire il roster a disposizione di coach Enzo Distefano in vista della prossima stagione di Serie A3. Un acquisto che conferma le ambizioni della società biancoazzurra, determinata a costruire una squadra competitiva e capace di recitare un ruolo da protagonista.

Un curriculum da protagonista tra A2 e A3

Cresciuto nel settore giovanile del Santa Monica, il nuovo schiacciatore dell’Avimec Modica ha maturato un percorso importante nel panorama pallavolistico italiano.

Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Viridex Sabaudia in Serie A3, confermando le sue qualità tecniche e atletiche. Nel corso della carriera ha inoltre disputato diversi campionati di Serie A2 con realtà prestigiose come Club Italia Roma, Tuscania, Materdomini Castellana, Emma Villas Siena, Cave del Sole Lagonegro, Consar Ravenna e Abba Pineto.

Un bagaglio di esperienza che rende Panciocco uno degli schiacciatori più affidabili della categoria, capace di garantire punti, equilibrio e una notevole presenza fisica sotto rete.

Un rinforzo che alza il livello dell’Avimec Modica

L’arrivo dell’atleta capitolino rappresenta un tassello importante nella costruzione della nuova Avimec Modica. La società punta infatti a consolidare il proprio ruolo tra le realtà più competitive della Serie A3, aggiungendo al gruppo qualità tecniche, esperienza e leadership.

Le caratteristiche di Panciocco, unite alla sua conoscenza dei campionati nazionali, permetteranno alla formazione modicana di aumentare il proprio potenziale offensivo e di disporre di una soluzione di alto profilo nei momenti decisivi della stagione.

Panciocco: “Modica è una delle realtà più importanti della Serie A3”

Grande entusiasmo nelle prime parole da giocatore biancoazzurro del nuovo schiacciatore.

“Sono molto contento di entrare a far parte di una realtà come quella dell’Avimec Modica perché Modica è una società che anno dopo anno si sta confermando tra le squadre più importanti della Serie A3. Arrivo con grande entusiasmo e con tanta voglia di mettermi in gioco”.

Panciocco ha poi sottolineato la volontà di contribuire alla crescita della squadra e di raggiungere traguardi ambiziosi.

“Darò il massimo ogni giorno in palestra per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi e per continuare a crescere sia a livello personale che collettivo. Sono convinto che con lavoro, impegno e determinazione si possano raggiungere risultati importanti”.

Il richiamo del PalaRizza e dei tifosi biancoazzurri

Tra gli aspetti che hanno colpito maggiormente il nuovo acquisto dell’Avimec Modica c’è il calore dell’ambiente modicano e l’entusiasmo della tifoseria.

“Avremo dalla nostra una tifoseria vivace come quella di Modica. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e vivere l’atmosfera del PalaRizza”.

Parole che confermano la forte motivazione del nuovo schiacciatore biancoazzurro, pronto a mettere la propria esperienza al servizio del progetto modicano e a contribuire alla crescita di una squadra che punta a essere protagonista nella prossima Serie A3.

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