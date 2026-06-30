“Sabbie di Sicilia 2026”: il Ragusano diventa palcoscenico nazionale dello sport estivo

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Il territorio ibleo si prepara a vivere un’estate da protagonista assoluto nel panorama sportivo nazionale grazie alla presentazione di “Sabbie di Sicilia 2026”, il programma che porterà in provincia di Ragusa tre grandi eventi dedicati agli sport su sabbia.

La presentazione si è svolta ieri mattina nella Sala Molè del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dove istituzioni, federazioni sportive e realtà del territorio hanno illustrato un progetto che punta a coniugare sport, turismo e promozione territoriale.

Il calendario degli appuntamenti prevede il Campionato Italiano di Beach Volley – Tappa Gold a Marina di Modica, le Finali Scudetto di Beach Soccer a Scoglitti e il Vertical Tour a Marina di Ragusa, tre eventi che richiameranno migliaia di atleti, tecnici, accompagnatori e appassionati da tutta Italia.

L’obiettivo è quello di trasformare il litorale ragusano in una vera e propria vetrina nazionale, capace di generare non solo spettacolo sportivo ma anche importanti ricadute economiche per il territorio. Strutture ricettive, ristorazione, commercio e servizi legati all’accoglienza si preparano infatti a un flusso significativo di presenze.

Accanto all’impatto economico, centrale è anche la dimensione della promozione turistica. Le immagini delle spiagge e delle località coinvolte saranno trasmesse a livello nazionale, rafforzando l’attrattività della provincia di Ragusa come destinazione balneare e sportiva di primo piano nel Mediterraneo.

La macchina organizzativa coinvolge istituzioni locali e nazionali, federazioni sportive e associazioni del territorio, in un lavoro di coordinamento che punta a garantire standard elevati sotto il profilo logistico e organizzativo.

L’iniziativa è stata sostenuta anche attraverso il coinvolgimento della Regione Siciliana, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del territorio e consolidare la presenza della provincia di Ragusa nel circuito degli eventi sportivi di livello nazionale.

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