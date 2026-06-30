Scicli nel caos politico: accuse, difese e tensione sull’estate

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Il ring della politica è in piena attività. Da un lato c’è chi attacca e dall’altro chi si difende. Scicli è alle prese non solo con la stagione estiva ed i bisogni di un litorale esteso su 18 chilometri di costa ma anche a contenere proteste e denunce. Eventi flop, pulizia del territorio in ritardo ma fronteggiata comunque, corsa contro il tempo per dotare le spiagge di quei servizi che la possono rendere fruibile anche ai portatori di disabilità. A cercare di parare i colpi è Forza Italia, partito che sostiene il sindaco Mario Marino. “Il dibattito politico è il sale della democrazia ed il diritto di critica è sempre legittimo. Altra cosa, però, è la disinformazione. Diffondere dati inesatti, omettere elementi fondamentali degli atti amministrativi o rappresentare in maniera parziale iniziative istituzionali significa offrire ai cittadini una ricostruzione non veritiera dei fatti” – duro l’affondo degli azzurri. Il flop degli eventi musicali di questi giorni? “Sono appuntamenti istituzionali inseriti nel programma di promozione della Bandiera Blu 2026 e nel percorso di preparazione della documentazione per il riconoscimento 2027 e spalmati fino al 31 agosto – spiegano i forzisti – la Bandiera Blu è un’opportunità concreta di crescita per il territorio, grazie ai contributi regionali destinati ai Comuni Bandiera Blu e alle ulteriori possibilità di accesso a finanziamenti per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi. Ne è un esempio il finanziamento di circa 1,5 milioni di euro destinato agli interventi sul depuratore di Piano Conti, che consentirà di migliorare ulteriormente la qualità delle acque marine e rafforzare gli standard ambientali del nostro litorale. Sul fronte servizi c’è da dire che sono stati già installati ed è stata intensificata la pulizia degli arenili e dei lungomari”.

Si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative del 2027?

Anche se in sordina pare proprio di sì. “L’interesse della città deve prevalere sulle convenienze politiche del momento – affermano da Forza Italia – e Scicli sta vivendo un percorso di crescita e valorizzazione riconosciuto anche a livello nazionale e internazionale ed il buon nome della nostra città vale molto più di qualsiasi interesse elettorale”.

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