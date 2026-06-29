Volley Modica: Vincenzo Nastasi rinnova per l’ottava stagione consecutiva

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L’Avimec Modica riparte dalle sue certezze. Dopo aver annunciato gli arrivi del palleggiatore Jacopo Biffi e dello schiacciatore tedesco Jannis Hopt, la società biancoazzurra ufficializza la prima importante riconferma in vista del campionato di Serie A3 2026/2027: Vincenzo Nastasi continuerà a vestire la maglia dei “Galletti” per l’ottava stagione consecutiva.

Una notizia che assume un valore particolare non soltanto dal punto di vista tecnico, ma soprattutto umano. Nel corso degli anni, infatti, il libero siciliano è diventato uno dei simboli dell’Avimec Volley Modica, incarnando perfettamente i valori di appartenenza, professionalità e dedizione che hanno caratterizzato la crescita del club.

Il rinnovo conferma la volontà della società di mantenere saldo uno zoccolo duro che rappresenta la base del progetto tecnico affidato, per il quarto anno consecutivo, a coach Enzo Distefano e al suo staff. Un gruppo che punta a consolidarsi e a crescere ulteriormente in una categoria sempre più competitiva e ricca di insidie.

Per Nastasi, ormai considerato un modicano d’adozione, si tratta della naturale prosecuzione di un percorso costruito stagione dopo stagione. In campo il libero ha saputo garantire equilibrio e affidabilità in seconda linea, mentre fuori dal rettangolo di gioco è diventato un autentico punto di riferimento per i compagni più giovani e per tutto l’ambiente biancoazzurro.

«Sono molto contento di essere stato riconfermato per l’ottava stagione consecutiva perché Avimec Volley Modica e Vincenzo Nastasi sono ormai un sodalizio consolidato», ha dichiarato il libero dopo la firma del rinnovo.

Parole che raccontano il forte legame instaurato con la città e con una società che continua a credere nelle sue qualità tecniche e umane.

«Sono orgoglioso di restare ancora a Modica perché una riconferma non è mai banale. Ogni anno cerco di dare il massimo per questi colori, per la società e per la squadra, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati», ha aggiunto Nastasi.

Il libero guarda con entusiasmo anche alla prossima stagione, sottolineando l’ambizione crescente del club. «Quello che mi rende particolarmente felice è vedere che gli obiettivi diventano ogni anno più importanti. La società ha investito portando a Modica nuovi giocatori con l’intenzione di migliorarsi ulteriormente. Sappiamo che il campionato sarà ancora più competitivo, ma siamo pronti ad affrontarlo con determinazione».

La riconferma di Vincenzo Nastasi rappresenta dunque molto più di una semplice operazione di mercato. È la testimonianza di un rapporto di fiducia reciproca costruito nel tempo e la conferma di una filosofia societaria che punta a coniugare esperienza, identità e ambizione.

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