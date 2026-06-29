Memorial Adolfo Padua: sport e valori per ricordare un uomo al servizio della comunità

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Una giornata all’insegna dello sport, della memoria e della condivisione per rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella sanità e nella vita pubblica del territorio ragusano. Ai campetti della Riviera di Ponente di Donnalucata si è svolta la seconda edizione del Memorial “Adolfo Padua”, organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ragusa.

Un appuntamento che, anno dopo anno, si sta trasformando in un momento sempre più significativo per la comunità sanitaria provinciale, capace di coniugare il ricordo di un professionista stimato con i valori autentici dello sport.

Sul terreno di gioco si sono confrontate quattro rappresentative: Professionisti sanitari, Territorio, Ospedalieri e Amministrativi. A conquistare il Memorial sono stati i Professionisti sanitari che, grazie alla migliore differenza reti, hanno chiuso il torneo al primo posto al termine di incontri disputati in un clima di grande correttezza, rispetto reciproco e fair play.

Ma il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al significato profondo della manifestazione. Presenti all’evento i familiari di Adolfo Padua, numerosi medici, operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni locali. Tra questi anche il sindaco di Scicli, Mario Marino, e la presidente del Panathlon International Club Ragusa, Sara Greco, che ha consegnato il premio Fair Play, riconoscimento simbolico dei valori educativi e sociali dello sport.

«Con questo appuntamento vogliamo mantenere vivo il ricordo di Adolfo Padua, un collega, un presidente e un amministratore che ha saputo mettere sempre al centro la persona e il bene della comunità», ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei Medici di Ragusa, Roberto Zelante.

Parole che restituiscono il profilo umano e professionale di una figura che continua a rappresentare un punto di riferimento per il mondo sanitario provinciale. «Il suo esempio – ha aggiunto Zelante – continua a guidarci attraverso i valori che hanno contraddistinto la sua vita: rispetto, solidarietà, senso delle istituzioni e passione per lo sport».

Il Memorial si conferma anche un’importante occasione di incontro tra professionisti che operano quotidianamente in contesti differenti ma accomunati dalla stessa missione: la tutela della salute e il servizio alla collettività. Un momento di aggregazione che rafforza relazioni umane e professionali, favorendo quello spirito di squadra indispensabile anche nell’attività sanitaria.

«Oltre all’aspetto agonistico, che resta sano e autentico, il Memorial rappresenta un’opportunità per consolidare i rapporti tra colleghi e valorizzare il senso di appartenenza alla comunità professionale», ha concluso il presidente dell’Ordine.

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