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Quindici squadre, una sola anima: il Memorial Angelo Ragusa accende Chiaramonte Gulfi
01 Lug 2026 16:36
Un’idea nata dal cuore e trasformata in un progetto collettivo che, anno dopo anno, continua a crescere. L’Associazione socio-culturale Ará (Associazione Ragusa Angelo), fondata nel 2018, rappresenta oggi una delle realtà più vive e partecipate del territorio ibleo, capace di unire sport, musica e cultura con un unico grande obiettivo: la solidarietà.
Nata dal desiderio degli amici di Angelo di mantenere vivi i suoi valori e le sue passioni – il calcio e la musica – l’associazione si è trasformata nel tempo in un motore di iniziative benefiche che coinvolgono tutta la comunità, con uno slogan che ne sintetizza perfettamente la filosofia: “Vincere per la beneficenza!”.
Un impegno che diventa comunità
L’Associazione Ará promuove eventi sportivi, musicali e culturali con l’obiettivo di aggregare, coinvolgere e sensibilizzare il territorio. Ogni iniziativa è pensata non solo come momento di partecipazione, ma come occasione concreta di sostegno alle situazioni di fragilità sociale.
Il progetto più rappresentativo è il Memorial Angelo Ragusa (M.A.R.), torneo di calcio a 5 che negli anni è diventato un appuntamento simbolico per la comunità di Chiaramonte Gulfi e non solo.
Accanto al Memorial, il percorso dell’associazione si è arricchito di eventi e iniziative di forte impatto sociale come “Onde Vibrazioni Sociali”, festival musicale nato nel 2023, e “Arà che Campo!”, progetto di riqualificazione del campetto di San Vito, finanziato attraverso la Democrazia Partecipata, con l’obiettivo di restituire ai giovani uno spazio di incontro e crescita.
Sport, solidarietà e grandi imprese
Nel corso degli anni, Ará ha dato vita a numerose iniziative benefiche che hanno lasciato un segno concreto nel territorio.
Dal sostegno alle famiglie in difficoltà agli interventi per realtà associative come Vita21, fino ai progetti dedicati alla sanità e all’inclusione sociale, ogni anno l’associazione ha scelto di trasformare la memoria in azione concreta.
Nel 2024, il progetto “Freddy on the road” ha rappresentato una delle imprese più significative: una corsa di 100 km tra i Monti Iblei e Pantalica, simbolo di un legame profondo tra sport, memoria e territorio. Sempre nel 2024, inoltre, l’associazion Arà, ha partecipato all’iniziativa “Partita con mamma e papà” presso il carcere di Ragusa, il progetto finanziato dall’associazione “Ci ridiamo su”. Nel 2025, l’impegno si è concentrato sul reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, con la donazione di attrezzature fondamentali per migliorare l’assistenza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.
Il 2026 e una nuova sfida: dal Madagascar a Chiaramonte Gulfi
Il nuovo anno si apre con due importanti obiettivi solidali: il sostegno a un bambino del Madagascar attraverso la Protezione Civile di Chiaramonte Gulfi e la realizzazione di nuovi spazi sportivi e di aggregazione per i giovani del territorio.
Un progetto che punta a restituire centralità agli spazi pubblici, trasformandoli in luoghi di incontro, socialità e crescita.
Tra le iniziative più simboliche del 2026 spicca la straordinaria impresa ciclistica “Freddi”, che vedrà un viaggio di 2000 km da Milano a Chiaramonte Gulfi. Un percorso di fatica e solidarietà che rappresenta perfettamente lo spirito dell’associazione.
Il viaggio sarà seguito in diretta social e culminerà con un gesto altamente simbolico: la consegna delle chiavi che daranno ufficialmente il via alla settima edizione del Memorial Angelo Ragusa.
Il Memorial Angelo Ragusa: una comunità che si ritrova
Il 17 e 18 luglio 2026 il Campetto di San Vito ospiterà la settima edizione del Memorial Angelo Ragusa, torneo di calcio a 5 ormai diventato un punto fermo dell’estate chiaramontana.
Quest’anno la manifestazione cresce ancora: 15 squadre partecipanti, un sold out registrato con largo anticipo e un programma arricchito dal Baby Memorial, dedicato ai più piccoli, per rendere ancora più inclusivo l’evento.
Il Memorial non è solo sport: è memoria, identità e partecipazione collettiva. Un luogo dove il ricordo di Angelo continua a trasformarsi in energia positiva per tutta la comunità.
Un messaggio che unisce
“Uniamo i punti per tracciare beneficenza” è il claim che accompagna questa nuova edizione, sintetizzando la visione dell’associazione: trasformare ogni iniziativa in un gesto concreto di solidarietà.
Dalla musica allo sport, dalle maratone solidali ai progetti sociali, l’Associazione Ará continua a dimostrare che la memoria può diventare futuro.
Un percorso costruito insieme a volontari, sponsor, istituzioni e cittadini, che ogni anno scelgono di partecipare a un progetto che va oltre l’evento: una vera esperienza di comunità.
“Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità” non è solo una frase, ma il filo conduttore di un impegno che continua a generare valore, anno dopo anno.
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