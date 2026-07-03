Volley Modica alza il livello: Alessandro Graziani è il nuovo schiacciatore biancoazzurro

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L’Avimec Modica continua a costruire una squadra sempre più competitiva in vista del campionato di Serie A3 2026/2027. La società biancoazzurra, pronta a disputare l’ottava stagione consecutiva nella terza serie nazionale, mette a segno un innesto di assoluto spessore assicurandosi le prestazioni dello schiacciatore Alessandro Graziani, atleta di grande esperienza che rappresenta uno dei profili più affidabili della categoria.

La dirigenza modicana, seguendo le indicazioni del tecnico Enzo Distefano, prosegue così un mercato mirato, fatto di scelte precise e funzionali a innalzare il livello tecnico e caratteriale del gruppo che affronterà una stagione annunciata come una delle più competitive degli ultimi anni.

Un veterano della Serie A3 al servizio dei biancoazzurri

Classe 1991, alto 193 centimetri, Alessandro Graziani arriva a Modica dopo l’ultima stagione disputata con l’EnergyTime Campobasso, portando in dote un bagaglio di esperienza costruito in oltre quindici anni di carriera.

Originario di Genova, è cresciuto nelle giovanili dell’Olympia Genova Voltri, società con cui ha debuttato tra Serie C e Serie B2. Successivamente ha maturato importanti esperienze tra Serie B1 e B2 con Igo Genova Volley, Plastipol Ovada, Albisola Pallavolo, Pallavolo Genova, Volley Fossano, Pallavolo Alba e Gibam Fano.

Il salto nella pallavolo nazionale è arrivato con l’Emma Villas Siena in Serie A2, prima di diventare uno dei protagonisti della Serie A3, campionato nel quale milita stabilmente da otto stagioni vestendo le maglie di Gestioni&Soluzioni Sabaudia, SA.MA Portomaggiore, Da Rold Logistics Belluno, Negrini CTE Acqui Terme, Sarlux Sarroch ed EnergyTime Campobasso.

Ora una nuova sfida lo attende in Sicilia, dove metterà la sua esperienza al servizio dell’Avimec Modica.

Graziani: «Ho scelto un progetto ambizioso»

Le prime impressioni dello schiacciatore ligure raccontano tutto l’entusiasmo con cui ha accettato la proposta del club della Contea.

«Sono onorato di entrare a far parte di questo progetto perché fin dalle prime parole scambiate con coach Enzo Distefano ho capito che si tratta di una società ambiziosa. Nella mia carriera mi è sempre piaciuto aggiungere un mattoncino stagione dopo stagione e credo di esserci riuscito anche questa volta».

Graziani è consapevole del ruolo che ricoprirà all’interno dello spogliatoio.

«La mia carta d’identità dice che sono un giocatore esperto e, pur sentendomi ancora brillante e in ottime condizioni, voglio mettere la mia esperienza a disposizione della squadra, soprattutto dei più giovani. Ci aspetta un campionato lungo, difficile e molto equilibrato».

Un campionato che si preannuncia durissimo

Lo schiacciatore biancoazzurro non nasconde le difficoltà che caratterizzeranno il prossimo Girone Blu di Serie A3.

«Tutte le squadre si sono rinforzate e questo significa che bisognerà essere al massimo dalla prima all’ultima giornata. In Serie A3 la classifica resta sempre molto corta e basta pochissimo per cambiare gli equilibri».

Parole che confermano come l’Avimec Modica stia costruendo una rosa non solo di qualità, ma anche di profondità.

«Sono molto soddisfatto del mercato che sta facendo la società. Oggi chi vuole puntare in alto deve avere una panchina lunga e una rosa completa. Lo hanno dimostrato le squadre che hanno raggiunto i migliori risultati nelle ultime stagioni».

L’abbraccio ai tifosi del PalaRizza

Nel messaggio ai tifosi emerge tutta la voglia di iniziare la nuova avventura.

«Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff, la dirigenza e soprattutto i tifosi. Avremo bisogno del sostegno di tutti. Speriamo di vincere il più possibile per riempire il PalaRizza e far crescere ulteriormente il movimento pallavolistico di Modica».

Infine, anche un pensiero dedicato alla sua nuova terra.

«Sono felicissimo di venire a vivere in Sicilia, uno dei posti più belli d’Italia».

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