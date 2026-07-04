Scoglitti, gare di pugilato, kick boxing, team caruso

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A Scoglitti un evento di pugilato organizzato dal Team Caruso Fares

Lo scorso 28 giugno il Lido Red Sunset, in località Riviera Lanterna, ha ospitato il primo evento organizzato dal Team Caruso Fares. Si sono svolti undici incontri 11 incontri di pugilato, 3 esibizioni di kickboxing, la disputa di una cintura regionale Under 14 di kickboxing e numerosi match che hanno regalato emozioni fino all’ultimo gong. Complessivamente sono saliti sul ring 34 partecipanti, comprese due esibizioni dedicate ai più piccoli, a testimonianza dell’attenzione riservata anche ai giovani che si avvicinano agli sport da combattimento.

Tra i momenti più attesi della serata, la conquista della cintura interregionale K-1 Rules nella categoria 54 kg da parte di Nunzio Valenti del Team Caruso Fares, che ha superato Alex Accursio del Team Palermo al termine di un confronto intenso e spettacolare.

Grande protagonista anche il pugilato, con tre incontri di alto livello che hanno infiammato il pubblico. Ad aprire il trittico dei match principali è stato il successo di Giovanni Di Bona (Team Caruso Fares), vittorioso su Tindaro Caruso nella categoria élite 71 kg.

Nel penultimo incontro della serata, Cristian Blanco (Team Caruso Fares) ha avuto la meglio sul calabrese Aziz Trabelsi dell’ASD Popolare Cosenza, imponendosi nella categoria élite 70 kg.

A chiudere la manifestazione è stato il main event, che ha visto il successo di Salvatore Di Bona (Team Caruso Fares) contro Rayen Hammoud, anch’egli portacolori dell’ASD Popolare Cosenza, nella categoria élite 72 kg. Una vittoria di prestigio che, insieme a quella di Blanco, ha confermato il valore tecnico degli atleti del team organizzatore contro avversari di assoluto livello.

Il bilancio della manifestazione è stato estremamente positivo. Per il Team Caruso Fares si è trattato di un esordio organizzativo di grande successo, capace di coniugare qualità tecnica, spettacolo e promozione degli sport da combattimento in un contesto suggestivo come quello di Scoglitti.

L’evento ha dimostrato come il pugilato e la kickboxing possano rappresentare non solo competizione, ma anche valori di disciplina, rispetto e aggregazione, offrendo al pubblico una serata che gli organizzatori puntano a trasformare in un appuntamento fisso del calendario sportivo del territorio.

Forte dell’entusiasmo del pubblico e dell’ottima riuscita della manifestazione, il Team Caruso Fares guarda già al futuro. Il successo della prima edizione rappresenta infatti un punto di partenza: gli organizzatori sono già al lavoro per programmare un nuovo appuntamento, con l’obiettivo di rendere l’evento un appuntamento fisso dell’estate scoglittiese e un punto di riferimento per gli sport da combattimento in Sicilia, portando sul ring atleti di sempre maggiore livello e regalando ancora emozioni agli appassionati.

Inoltre il Teamm Caruso Feres ha conquastato un’altra vittoria grazie a da Simone Barilà che ha battuto Edoardo De Caria (under 15, categoria 57 kg)

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