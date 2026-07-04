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Viola i domiciliari e finisce in carcere: arrestato dalla Polizia un uomo già condannato
04 Lug 2026 12:11
La Polizia di Stato di Vittoria ha dato esecuzione a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania nei confronti di un uomo già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.
Il provvedimento è scaturito a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dai domiciliari, accertate nel corso dei controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria.
Secondo quanto ricostruito, le inosservanze delle misure restrittive avrebbero portato l’Autorità giudiziaria a rivalutare la posizione dell’uomo, disponendo l’aggravamento della misura.
Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare la pena residua definitiva pari a 3 anni, 8 mesi e 9 giorni di reclusione.
La condanna riguarda reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, per i quali era già stato sottoposto a procedimento penale e successiva esecuzione della pena.
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