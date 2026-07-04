Va a fare la spesa e al ritorno l’auto è sparita: è successo a Modica

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Un attimo di distrazione è bastato per trasformare una normale serata di shopping in un incubo. Una giovane donna di Modica si è vista portare via la propria auto dal parcheggio di un supermercato dopo aver lasciato accidentalmente le chiavi inserite nel quadro. Le indagini dei Carabinieri hanno però consentito di individuare rapidamente il presunto responsabile e di restituire il veicolo alla proprietaria.

È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un 34enne di origini marocchine, residente a Modica, gravemente indiziato di essere l’autore del furto di un’autovettura avvenuto nei giorni scorsi nel parcheggio di un noto supermercato della città.

L’intervento è stato condotto dai Carabinieri della Stazione di Modica, con il supporto dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, che hanno ricostruito in breve tempo la dinamica dei fatti grazie all’attività investigativa avviata subito dopo la denuncia della vittima.

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva parcheggiato la propria auto nell’area antistante il supermercato per fare la spesa. Al termine degli acquisti, però, la vettura era sparita. Solo in quel momento si sarebbe resa conto di aver lasciato inavvertitamente le chiavi inserite nel dispositivo di accensione, circostanza che avrebbe facilitato l’azione del ladro.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno immediatamente acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel parcheggio. I filmati avrebbero permesso di individuare un uomo che, approfittando della presenza delle chiavi all’interno dell’auto, sarebbe salito a bordo per poi allontanarsi rapidamente alla guida del veicolo.

Le ricerche sono proseguite senza sosta e già il giorno successivo una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha rintracciato l’autovettura parcheggiata nei pressi di Corso Pertini. Durante il controllo, i militari hanno notato nelle vicinanze una persona ritenuta corrispondente a quella ripresa dalle telecamere. Nel corso degli accertamenti, l’uomo è stato trovato in possesso delle chiavi dell’auto rubata.

L’autovettura è stata quindi restituita alla legittima proprietaria, mentre il 34enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Ragusa con l’accusa di furto.

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