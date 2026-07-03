Da lunedì 6 luglio il Centro diagnosi e trattamento intensivo precoce per i disturbi dello spettro autistico dell’ASP di Ragusa avrà una nuova sede temporanea. Le attività saranno infatti trasferite nei locali comunali di via Berlinguer, messi a disposizione dal Comune di Ragusa attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito, così da garantire la piena […]
Muore in mare a Torre di Mezzo, 50enne annegato
03 Lug 2026 15:13
Una giornata di mare si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di oggi a Torre di Mezzo, sul litorale ragusano, dove un uomo di 50 anni, originario della provincia di Napoli ma residente a Bolzano, ha perso la vita mentre si trovava in acqua. L’uomo era al mare con i figli. Accortisi del malore del padre, hanno chiamato soccorsi. Il cinquantenne, trasferito sulla battigia, è stato immediatamente soccorso ma nonostante l’arrivo tempestivo del 118 da Santa Croce e le manovre rianimatorie, non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto intorno alle 11. Dopo l’ispezione cadaverica disposta dal sostituto procuratore di turno, e che avrebbe accertato il decesso per annegamento, la salma è stata riconsegnata ai famigliari
Il coordinamento è dell’ufficio locale marittimo della Guardia costiera di Scoglitti.
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