Elisoccorso un giovane di ventisette anni vittima di un incidente stradale sulla Modica – Sampieri

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Il giovane era a bordo della sua moto Ducati nell’attimo dell’incidente stradale che si è verificato poco prima delle quattordici sulla strada provinciale che collega Modica con la litoranea, la via Sorda Sampieri. Un impatto pesante che ha procurato al centauro gravi traumi nella parte superiore del corpo tanto che, dopo essere stato sottoposto ai primi soccorsi dall’equipe del 118, è stato deciso per il trasferimento al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove vengono trattati i feriti politraumatizzati.

A rilevare l’incidente la Polizia Locale ed i Carabinieri che stanno ricostruendo le fasi dell’incidente fra l’auto e la moto Ducati. Lo scontro sarebbe avvenuto, secondo una prima ricostruzione, nel momento in cui l’autovettura stava immettendosi su strada da un’arteria secondaria. Il traffico sulla Modica mare ha subito dei rallentamenti.

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