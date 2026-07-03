Pedalò alla deriva con quattro ragazzi a Marina: intervento lampo del bagnino evita la tragedia

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Quattro giovani su un pedalò alla deriva salvati a Marina di Ragusa. È iniziata con un intervento decisivo l’edizione 2026 di Mare Sicuro, l’operazione che ogni estate garantisce sicurezza e assistenza lungo il litorale di Marina di Ragusa. Proprio nel giorno di attivazione delle postazioni di salvataggio di Piazza Dogana e Punta Braccetto, il presidio di Protezione Civile è stato chiamato ad affrontare una situazione di emergenza che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Intorno alle ore 16, un improvviso cambio della direzione del vento ha messo in seria difficoltà un pedalò con a bordo quattro giovani, ormai spinto a circa 500 metri dalla costa. Le raffiche hanno reso impossibile il rientro autonomo verso la spiaggia, mentre il natante continuava ad allontanarsi trascinato dalla corrente.

Determinante è stato l’intervento del bagnino in servizio presso la postazione di Piazza Dogana, che senza perdere tempo si è tuffato in mare raggiungendo il pedalò a nuoto. Una volta arrivato, ha assicurato l’imbarcazione a una boa di ormeggio situata al largo, impedendo che venisse ulteriormente trascinata dal vento e dalle correnti.

Valutate le condizioni del mare e l’impossibilità di riportare tutti a riva in sicurezza esclusivamente a nuoto, è stata immediatamente attivata la moto d’acqua di soccorso. L’operazione si è svolta con grande professionalità e rapidità: prima sono state riportate sulla battigia le due ragazze, successivamente i due ragazzi e infine lo stesso bagnino, che ha trainato fino a riva il pedalò.

L’intervento si è concluso senza alcuna conseguenza per i quattro giovani, grazie alla perfetta organizzazione del servizio di salvataggio e alla prontezza del personale impegnato sul litorale.

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