Stefano Chillemi resta alla Volley Modica: il capitano guiderà i biancoazzurri per l’ottava stagione consecutiva

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L’Avimec Modica continua a costruire il proprio futuro puntando sulla continuità e sull’identità. Dopo la riconferma di Vincenzo Nastasi, la società biancazzurra mette a segno un altro tassello fondamentale in vista del prossimo campionato di Serie A3, ufficializzando la permanenza del capitano Stefano Chillemi.

Per lo schiacciatore modicano sarà l’ottava stagione consecutiva con la maglia dei “Galletti”, un traguardo che certifica il forte legame tra il giocatore, la squadra e la città. La dirigenza guidata dal direttore generale Luca Leocata conferma così uno degli uomini simbolo del progetto tecnico, sempre più orientato a coniugare ambizione e appartenenza al territorio.

Chillemi, il volto dell’identità biancazzurra

Classe 1999, Stefano Chillemi sarà l’unico atleta modicano presente nel roster che sarà affidato a coach Enzo Distefano. Un ruolo che va ben oltre quello tecnico, perché il capitano sarà chiamato a trasmettere ai nuovi compagni i valori, la storia e il senso di appartenenza che caratterizzano la pallavolo nella città della Contea.

La sua riconferma rappresenta un segnale importante anche per i tifosi, che ritroveranno in campo uno dei protagonisti delle ultime stagioni e un punto di riferimento sia dentro sia fuori dal campo.

“Non ci nascondiamo, vogliamo puntare in alto”

Entusiasta per la nuova stagione, Stefano Chillemi guarda al futuro con grande determinazione e obiettivi chiari.

“Da modicano e da capitano sono orgoglioso di affrontare l’ottava stagione in Serie A3 con l’Avimec Modica. Essere il capitano della squadra della mia città ed essere un punto di riferimento per i miei compagni è sempre una grande emozione. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere i nuovi compagni.

L’obiettivo personale è quello di alzare l’asticella e spingermi fino al limite delle mie possibilità. Quest’anno non ci nascondiamo e vogliamo puntare in alto. La società si è impegnata molto per costruire un roster capace di stare nei piani alti della classifica e le premesse per fare bene ci sono tutte.

Spero che sia un anno ricco di soddisfazioni per tutti noi. Già da adesso voglio salutare tutti i tifosi modicani: li aspetto rumorosi al PalaRizza e auguro a tutti una felice e serena estate.”

Avimec Modica, un progetto che cresce con ambizione

La riconferma di Stefano Chillemi si inserisce in una strategia ben precisa della società, che punta a consolidare l’ossatura della squadra affiancando elementi di esperienza ai nuovi innesti per affrontare una stagione da protagonista.

L’obiettivo è quello di costruire un gruppo competitivo, capace di recitare un ruolo di primo piano nel campionato di Serie A3. In questo percorso, la presenza del capitano rappresenta una garanzia sotto il profilo tecnico, umano e dell’attaccamento alla maglia.

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