Koizumi Scicli e Ushijima Pozzallo guidano la Sicilia al trionfo nel Judo A1

Le gare si sono svolte al Pala Maggiore di Leini in provincia di Torino nei giorni scorsi. Per la società Koizumi una strada interamente lastriscata di successi con preparatori ed atleti che stanno lavorando al meglio delle capacità e delle condizioni. A staccare il pass per la finale del campionato italiano di A1 è stato il giovane Giulio Ramazzotto 60 kg ottenendo la medaglia di bronzo. La provincia di Ragusa, nell’appuntamento in Piemonte, ha piazzato ben tre atleti. Due di Pozzallo ed uno di Scicli; anche un siracusano nella cinquina dei migliori judoka. La medaglia d’oro, con il primo posto, è andata a Francesco Gambuzza, categoria 90 kg, della società Ushijima Pozzallo; medaglia di bronzo con il terzo posto per la categoria 60 kg a Giulio Ramazzotto della Koizumi Ecodep Scicli del tecnico Maurizio Pelligra. Altri due atleti siciliani si sono classificati, nelle proprie categorie, al quinto posto: sono Luca Di Filippo della Ushijima Pozzallo e Gianmarzo Di Pace 55 kg della società C.S. Siracusano.

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