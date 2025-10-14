Showdown: Agrigento parla sciclitano, doppio podio per la Settecolli

In tutto quarantasette gli atletici che hanno partecipato all’evento sportivo, organizzato dalla FISPIC con la società Esseneto ed il patrocinio del Comune di Agrigento, che si è tenuto nello scorso fine settimana. Il campione italiano in carica, Pietro Finistrella, in forza alla società Settecolli di Scicli, si è confermato primo sul podio nella gara di showdown; secondo posto per Marco Ferrara e terza posizione per Giovanni Trovato, presidente della Settecolli Scicli. Nel femminile successo per Lorenza Sebastiana Scuto, seguita dalla vittoriese Irene Barone e da Antonella Rigano giunta terza.

Le emozioni dei protagonisti

“Un torneo di grandi emozioni in uno sport che in Sicilia sta crescendo – ha commentato il campione italiano Pietro Finistrella, primo ad Agrigento – condividere il podio con un compagno di squadra è una gioia doppia. E’ mio impegno continuare a migliorare e portare il nome della Sicilia anche fuori regione”. Soddisfazione anche per Irene Barone: “salire sul podio non è solo una vittoria, ma un percorso fatto di piccoli gradini: ho imparato ad ascoltarmi, apprezzare ciò che faccio bene ed accettare i miei limiti con gentilezza. Così sono arrivata al secondo posto consapevolmente.”

Per Giovanni Trovato emozione e soddisfazione per il risultato.

“Il sostegno della squadra ed i consigli di Pietro e del team mi hanno spinto fino alla finale. Arrivare sul podio è stata un’emozione grandissima, una soddisfazione che non dimenticherò” – ha commentato forte del terzo posto ottenuto al Trofeo di Agrigento.

