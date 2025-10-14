Home / Sport

Showdown: Agrigento parla sciclitano, doppio podio per la Settecolli

14 Ott 2025 11:30

In tutto quarantasette gli atletici che hanno partecipato all’evento sportivo, organizzato dalla FISPIC con la società Esseneto ed il patrocinio del Comune di Agrigento, che si è tenuto nello scorso fine settimana. Il campione italiano in carica, Pietro Finistrella, in forza alla società Settecolli di Scicli, si è confermato primo sul podio nella gara di showdown; secondo posto per Marco Ferrara e terza posizione per Giovanni Trovato, presidente della Settecolli Scicli. Nel femminile successo per Lorenza Sebastiana Scuto, seguita dalla vittoriese Irene Barone e da Antonella Rigano giunta terza.

Le emozioni dei protagonisti

“Un torneo di grandi emozioni in uno sport che in Sicilia sta crescendo – ha commentato il campione italiano Pietro Finistrella, primo ad Agrigento – condividere il podio con un compagno di squadra è una gioia doppia. E’ mio impegno continuare a migliorare e portare il nome della Sicilia anche fuori regione”. Soddisfazione anche per Irene Barone: “salire sul podio non è solo una vittoria, ma un percorso fatto di piccoli gradini: ho imparato ad ascoltarmi, apprezzare ciò che faccio bene ed accettare i miei limiti con gentilezza. Così sono arrivata al secondo posto consapevolmente.”

Per Giovanni Trovato emozione e soddisfazione per il risultato.

“Il sostegno della squadra ed i consigli di Pietro e del team mi hanno spinto fino alla finale. Arrivare sul podio è stata un’emozione grandissima, una soddisfazione che non dimenticherò” – ha commentato forte del terzo posto ottenuto al Trofeo di Agrigento.

