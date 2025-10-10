Agrigento, la Settecolli Scicli in gara per il Trofeo Sicilia di showdown

La squadra sciclitana sarà composta da Salvatore Arrabito, Salvatore Cocciro, Giuseppe Amato, Salvatore Amato, Antonio Paternò, Giovanni Trovato, Pietro Finistrella e Paolo Carruba e dalle due donne Valeria Spata ed Irene Barone. Il Trofeo Sicilia di showdown è organizzato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi in collaborazione con il comune di Agrigento. Il gruppo sciclitano và nell’agrigentino guidato da Alessandro Carfì: sotto la sua guida tecnica gli atleti, già nell’estate appena trascorsa, sono stati impegnati in sedute di allenamento volte a formarli ed a migliorarne attitudini e capacità. Il gruppo sciclitano è composto da giovani motivati, decisi a difendere i colori dell’Asd Settecolli di Scicli ma anche desiderosi di incontrare gli altri atleti fra sport ed inclusività che sono le due direttrici sulle quali poggia il lavoro del sodalizio, del tecnico e degli stessi giovani sportivi. Ad Agrigento si tenterà di mantenere i successi della scorsa stagione quando la Settecolli ha ottenuto il trionfo di Pietro Finistrella nelle gare maschili e di Valeria Spata nelle gare femminili.

