Volley Serie B, il Giarratana cerca il riscatto: sabato arriva la vice Palermo

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Due sconfitte di fila e davanti la vicecapolista. Il Giarratana Volley torna in campo per la sesta giornata della Serie B maschile con un solo obiettivo: interrompere la serie negativa. Sabato 21 novembre alle 18, alla palestra comunale di Giarratana, i rossoblù ospitano il Build Up Volo Palermo, secondo in classifica e tra le squadre più attrezzate del girone.

Il cammino del sestetto ibleo, che ha osservato il turno di riposo alla prima giornata, conta finora quattro gare: due vittorie e due sconfitte, sei punti e il nono posto in graduatoria. L’ultimo stop è arrivato sul campo di Bronte, 3-1, dopo la rimonta subita in casa da Sciacca al tie-break. Dall’altra parte della rete c’è una corazzata da undici punti nelle prime cinque giornate, accreditata tra le pretendenti ai vertici del campionato.

Pagano: «Le sconfitte non hanno intaccato le nostre certezze»

«Siamo consapevoli del valore dell’avversario che andremo ad affrontare – sottolinea il presidente Salvatore Pagano – ma siamo altrettanto convinti delle potenzialità del nostro gruppo. Le ultime due sconfitte non hanno intaccato le nostre certezze. Anzi, hanno aumentato la voglia di riscatto di una squadra che durante tutta la settimana ha lavorato con grande intensità per preparare questa partita. Contro Palermo servirà una prestazione di altissimo livello sotto il profilo tecnico, tattico e mentale».

L’appello ai tifosi

Il presidente chiama il pubblico: «Invito tutti gli sportivi di Giarratana e dell’intero territorio a essere presenti sugli spalti. Abbiamo bisogno del calore e del sostegno del nostro pubblico per affrontare una gara così importante. Quando giochiamo in casa, l’entusiasmo dei nostri tifosi rappresenta sempre un valore aggiunto e può fare la differenza nei momenti decisivi del match. Ci auguriamo che la palestra possa riempirsi e trasformarsi in una grande festa di sport».

Da una parte la voglia dei rossoblù di rilanciarsi, dall’altra la forza di una squadra costruita per recitare un ruolo di primo piano. Sabato la parola passa al campo.

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