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Volley, la Green Sport Modica concede il bis: 3-0 sul campo del Ciclope Bronte

Volley, la Green Sport Modica concede il bis: 3-0 sul campo del Ciclope Bronte

08 Nov 2026 14:26
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Due su due. Dopo la prima gioia contro la Juvenilia Catania, la Green Sport Modica concede il bis: nella terza giornata del campionato di Serie C femminile, girone C, il sestetto di coach Pellegrino passa 3-0 sul campo dell’Asd Ciclope Volley Bronte e incassa la seconda vittoria consecutiva.

La cronaca. Nel primo set le modicane, con una buona trama di gioco, scappano subito sul +5 e gestiscono il vantaggio fino al 25-21. Nel secondo parziale la formazione catanese di coach Castellano prova a reagire e mette il muso avanti sul 7-2: il time out di Pellegrino scuote capitan Lucifora e compagne, che ricuciono lo strappo e chiudono 25-22. Nel terzo set la Green Sport alza il livello in ricezione, attacco e difesa, mette alle strette la squadra di casa di capitan Gammeri e chiude 25-17.

Da domani il sestetto della Contea torna al lavoro per preparare la sfida casalinga con la Fitness Solarino, in programma al Geodetico di Modica domenica 15 novembre. Intanto in casa Green proseguono anche i campionati giovanili, dove nei primi match hanno vinto tutte le squadre guidate dai tecnici Pellegrino, Borgese e Lauretta.

Il tabellino

Asd Ciclope Volley Bronte – Asd Green Sport Modica 0-3
Parziali: 21-25, 22-25, 17-25.

© Riproduzione riservata

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Michele Barbagallo
Giornalista e professionista della comunicazione, scrive per RagusaOggi occupandosi di cronaca, attualità, politica e temi legati al territorio. Collabora anche con altre testate giornalistiche, tra cui La Sicilia, e ha collaborato con VideoMediterraneo e Antenna Sicilia. Affianca all'attività giornalistica una lunga esperienza nella comunicazione e nelle relazioni con i media, curando uffici stampa e progetti di comunicazione per enti, imprese e iniziative culturali. È cofondatore di MediaLive, agenzia di comunicazione con sede a Ragusa.