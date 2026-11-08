Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Volley, la Green Sport Modica concede il bis: 3-0 sul campo del Ciclope Bronte
08 Nov 2026 14:26
Due su due. Dopo la prima gioia contro la Juvenilia Catania, la Green Sport Modica concede il bis: nella terza giornata del campionato di Serie C femminile, girone C, il sestetto di coach Pellegrino passa 3-0 sul campo dell’Asd Ciclope Volley Bronte e incassa la seconda vittoria consecutiva.
La cronaca. Nel primo set le modicane, con una buona trama di gioco, scappano subito sul +5 e gestiscono il vantaggio fino al 25-21. Nel secondo parziale la formazione catanese di coach Castellano prova a reagire e mette il muso avanti sul 7-2: il time out di Pellegrino scuote capitan Lucifora e compagne, che ricuciono lo strappo e chiudono 25-22. Nel terzo set la Green Sport alza il livello in ricezione, attacco e difesa, mette alle strette la squadra di casa di capitan Gammeri e chiude 25-17.
Da domani il sestetto della Contea torna al lavoro per preparare la sfida casalinga con la Fitness Solarino, in programma al Geodetico di Modica domenica 15 novembre. Intanto in casa Green proseguono anche i campionati giovanili, dove nei primi match hanno vinto tutte le squadre guidate dai tecnici Pellegrino, Borgese e Lauretta.
Il tabellino
Asd Ciclope Volley Bronte – Asd Green Sport Modica 0-3
Parziali: 21-25, 22-25, 17-25.
© Riproduzione riservata