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Green Sport Modica, prima gioia in serie C: 3-0 alla Juvenilia Catania
02 Nov 2026 11:38
Prima gioia stagionale per la Green Sport Modica, che al Geodetico della Sorda supera 3-0 la Juvenilia Catania e conquista i primi tre punti nel girone C del campionato di serie C femminile.
La cronaca. Nel primo set il sestetto modicano, guidato dal duo Pellegrino-Borgese, costruisce una buona trama di gioco e chiude 25-22. Nel secondo parziale le ospiti recuperano uno svantaggio di 3 punti e arrivano a un punto dal set, che avrebbe riportato la parità, ma la pronta reazione delle padrone di casa porta il set ai vantaggi: 27/25.
Avanti di due set a zero, il capitano Lucifora e compagne nel terzo set non vogliono lasciare nulla al caso e si portano in vantaggio di 3 punti. Le catanesi rientrano e passano avanti di 4, ma un time-out chiamato dal duo Pellegrino-Borgese per riordinare le idee scuote la squadra della contea, che si aggiudica il set 25-21.
Il sestetto modicano è già al lavoro per preparare il prossimo impegno in campionato, in programma sabato 7 novembre a Bronte contro l’Asd Ciclope Volley. In casa Green Sport ci si prepara anche agli impegni delle squadre giovanili nei rispettivi campionati.
Il tabellino
Asd Green Sport Modica 3 – Asd Pgs Juvenilia Catania 0
Parziali: 25/22, 27/25, 25/21
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