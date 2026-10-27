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Volley, la Green Sport Modica cade all’esordio in serie C: ad Adrano finisce 3-0
27 Ott 2026 09:15
Comincia in salita il campionato di serie C femminile per la Green Sport Modica, battuta 3-0 ad Adrano dalla Asd San Giuseppe. I parziali, 28-26, 25-22 e 25-12, raccontano però una gara più combattuta di quanto dica il risultato finale, almeno per due set.
Nel primo parziale la squadra modicana guidata dal duo Pellegrino-Borgese ha tenuto il passo delle padrone di casa con una buona trama di gioco, restando in partita fino al 26 pari prima di cedere 28-26. Nel secondo set le modicane sono andate avanti anche di quattro punti, ma la formazione adranita, scossa dal suo allenatore Lo Cicero, ha recuperato lo svantaggio e chiuso 25-22.
Il terzo set non ha avuto storia: la squadra di capitan Pappalardo ha chiuso 25-12, consegnando alla Green Sport di capitan Lucifora la prima sconfitta stagionale.
Il sestetto della Contea è già al lavoro in vista dell’esordio casalingo, in programma domenica 1 novembre contro la Asd Pgs Juvenilia Catania. Intanto la società si prepara all’avvio dei campionati giovanili, dove sarà impegnata nell’under 19, 17, 15 e 14 femminile.
Sul fronte del settore giovanile prosegue la collaborazione con l’Ardens Comiso e il Gabbiano Pozzallo, con alcune atlete delle due società impegnate nei vari campionati. Rinnovate anche le collaborazioni con la New Volley Ragusa e la Asd Akrai Palazzolo, che riguarderanno anche la prima squadra.
Asd San Giuseppe Adrano Volley-Asd Green Sport Modica 3-0 (28-26, 25-22, 25-12)
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