Volley, la Green Sport Modica fa tris: 3-0 alla Fitness Solarino al geodetico

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Terzo successo stagionale, e terzo di fila, per la Green Sport Modica. Nella quarta giornata del campionato regionale di serie C femminile, girone C, il sestetto modicano ha superato 3-0 la Fitness Solarino tra le mura amiche del geodetico di Modica Sorda.

Avvio senza storia: guidate dal duo Pellegrino-Borgese, le modicane impongono subito una buona trama di gioco e chiudono il primo set 25-12. Nel secondo la Green alza ancora il ritmo: capitan Lucifora e compagne allungano e incassano il 25-17 ai danni della formazione di capitan Di Mauro.

Il terzo parziale è il più combattuto. La Fitness Solarino di coach Peluso prova a riaprire il match e scappa fino a +7, costringendo coach Pellegrino al time-out per scuotere le sue. La reazione arriva: il set resta in bilico fino al 20 pari, poi un’attenta fase di attacco e difesa regala alla Green il 25-20 che chiude la partita.

Dopo il ko all’esordio ad Adrano, la squadra della Contea ha infilato tre vittorie consecutive: prima il 3-0 alla Juvenilia Catania, poi quello sul campo del Ciclope Bronte, ora il successo casalingo. Domenica 22 novembre un altro impegno al geodetico, contro la Volley Valley.

Buone notizie anche dal settore giovanile: nelle ultime uscite tutte le formazioni della Green Sport hanno vinto i rispettivi impegni.

Asd Green Sport Modica – Fitness Solarino 3-0 (25-12, 25-17, 25-20)

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