De Luca a Ragusa: Nitto Rosso portavoce provinciale del Governo di Liberazione

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Il Governo di Liberazione guarda a un seggio all’Ars anche nella provincia di Ragusa e affida a Nitto Rosso il compito di tenere insieme le liste. È la novità uscita dall’assemblea provinciale che Cateno De Luca ha tenuto a Ragusa, nuova tappa del giro nelle province per incontrare candidati e quadri dirigenti, rafforzare l’organizzazione sul territorio e definire la strategia in vista delle prossime competizioni elettorali.

Al centro dell’incontro la composizione delle liste per le regionali, il tesseramento, la costituzione dei comitati comunali e il coordinamento delle prossime amministrative. De Luca ha ufficializzato la nomina di Rosso a portavoce provinciale delle liste, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo del progetto politico.

La scelta di Rosso

Il portavoce, ha spiegato De Luca, dovrà raccordarsi direttamente con lui, contribuire alla valutazione delle candidature e coordinare, insieme ai candidati alle regionali, le strategie territoriali. Per ogni provincia il movimento sta individuando una figura diversa rispetto ai ruoli di partito: una persona di equilibrio, non coinvolta nelle dinamiche elettorali regionali, quindi super partes, con esperienza politica e conoscenza approfondita del territorio.

Per la provincia di Ragusa la scelta è caduta su Rosso, di cui De Luca ha ricordato il rapporto di lunga data e l’esperienza politica e amministrativa nel Ragusano. Rosso si è messo a disposizione sapendo di non poter essere candidato alle regionali. Da parte sua ha detto di assumere l’incarico «con spirito di sacrificio», ringraziando De Luca e assicurando che non lavorerà da solo: l’idea è strutturare il movimento e costruire un percorso condiviso, convinto che molti simpatizzanti aspettino un’organizzazione e un punto di riferimento.

L’obiettivo: un seggio all’Ars

Per Ragusa De Luca ha indicato come priorità la costruzione di una lista principale competitiva, con le candidature più forti, a cui potranno affiancarsi altre liste a sostegno della strategia regionale. «Non possiamo permetterci questa volta di non avere rappresentanti in tutte le province», ha detto, fissando come primo obiettivo il seggio all’Ars. Ha inoltre sottolineato la necessità di strutturare il movimento in tutti i comuni, soprattutto in quelli chiamati al voto, privilegiando adesioni pubbliche e trasparenti. Nel corso dell’assemblea si è parlato anche delle future candidature a Camera e Senato e del ruolo che la provincia di Ragusa potrà avere nei collegi elettorali.

Il quadro regionale e nazionale

Il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, ha spiegato che il quadro nazionale ha assegnato al movimento un ruolo delicato, ma che in Sicilia ha «le mani libere». Bisogna dunque accelerare sul piano organizzativo, a partire dai comitati e dal tesseramento, che si chiuderà il 31 gennaio.

De Luca ha poi richiamato il percorso nazionale che porterà, il 18 febbraio a Roma, alla nascita del nuovo soggetto confederale dei movimenti civici, preceduto da venti conferenze regionali, e l’appuntamento del 23 novembre a Palermo. Ha parlato di una strategia per «destrutturare» centrodestra e centrosinistra, annunciando nelle prossime settimane nuovi sviluppi e nuove adesioni, e ha precisato che il movimento non ha barattato la propria posizione in Sicilia per un incarico ministeriale. Il tour delle assemblee provinciali proseguirà con la tappa di Siracusa.

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