Il caldo di questo autunno scioglie il circolo pozzallese di Sud chiama Nord

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Quattro firme in calce ad una lunga nota affidata ai social con la quale si annuncia la chiusura del Circolo politico di Sud chiama Nord, fondatore Cateno De Luca, e la nascita del movimento “Liberiamo Pozzallo”. Sono quelle di Maria Migliore, Antonio Monaca, Carmelo Distefano ed Angela La Terra. Delusione, amarezza ma tanta voglia di spendersi per la loro città, per la loro comunità che ha tanto bisogno di impegno, idee ed atti concreti. I quattro attivisti politici spiegano le motivazioni alla base della decisione estrema di chiudere il Circolo pozzallese. “

Per coerenza con i motivi all’origine dell’adesione al partito, considerata la forte accostata a destra di Cateno De Luca ed il tradimento del manifesto politico di Sud chiama Nord comunichiamo l’uscita dal partito, la chiusura del Circolo e l’interruzione di ogni attività politica sotto la sigla di un movimento che ha tradito le nostre aspettative e quelle dei siciliani liberi – scrivono i quattro che hanno lasciato Cateno De Luca – il nostro impegno politico per la città di Pozzallo continuerà con il Movimento ‘Liberiamo Pozzallo’ perché intendiamo contribuire a rendere la nostra città libera dalle ipocrisie, dall’ego politico, dalle falsità, dalla vecchia politica obsoleta”.

La decisione di abbandonare è stata comunicata anche ai vertici del partito. L’affondo dei quattro dimissionari tocca l’attuale strada politica di Cateno De Luca: “Abbiamo capito a cosa sono legati i suoi viaggi a Roma. Egli punta alla candidatura a Presidente della Regione per il centro destra e per avere qualche possibilità di successo deve ottenere il placet della Meloni considerato che dopo il ‘caso Armao’ Forza Italia sarà costretta a ridimensionare le sue pretese – affermano con franchezza Maria Migliore, Antonio Monaca, Carmelo Distefano ed Angela La Terra – De Luca ha un solo pregio, quello di essere un amministratore capace ma questa capacità senza la coerenza lo rende inaffidabile per la guida della Regione Siciliana”. A Pozzallo, attesa alle amministrative della primavera 2027 per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale, si cominciano a delineare nuovi percorsi, nuove posizioni tutte volte a “smarcarsi” da situazioni non chiare. E questo è un caso chiaro, che non fa una grinza. Lo status del circolo pozzallese ad Associazione Federata a “Sud chiama Nord” risale alla campagna di tesseramento 2024 ma già da prima si guardava con interesse verso l’attività del politico messinese.

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