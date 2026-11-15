Ragusa Volley, 3-0 al Paternò al Pala Pappalardo: ora la trasferta di Adrano

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Un 3-0 senza discussioni, con parziali di 25-9, 25-19 e 25-8. Il Ragusa Volley ha battuto il Paternò ieri pomeriggio al Pala Pappalardo di Ragusa, nella sfida tra due squadre che in questi anni si sono incrociate molte volte, dando vita a una sana rivalità. È ancora vivo il ricordo della cavalcata di due anni fa, quando le due formazioni conquistarono la promozione in serie C dopo aver lottato fino all’ultima giornata per il primo posto in un girone dominato.

In serie C il Paternò ha cambiato molto ed è ancora alla ricerca dell’assetto ideale, mentre la squadra ragusana ha confermato l’organico che lo scorso anno disputò i play off, aggiungendo qualche rinforzo. A complicare la gara per le ospiti è stato l’infortunio del loro libero, che ha costretto coach Zito a schierare una formazione inedita, con le centrali impiegate in ricezione.

Le ragazze di coach Ennio Cutrona sono entrate in campo decise a far valere la loro superiorità tecnica. I tre set hanno avuto un andamento simile: le bordate delle ragusane, in battuta e in attacco, hanno lasciato poco spazio al Paternò, che ha opposto un po’ di resistenza solo nel secondo set, con Fichera in evidenza. Cutrona ne ha approfittato per mandare in campo tutte le giocatrici che finora avevano trovato meno spazio.

«Decisamente una buona prestazione come intensità e concentrazione – commenta Cutrona – anche se, per onestà, bisogna riconoscere che l’infortunio del libero avversario ha creato non poche difficoltà al Paternò. Adesso ci aspetta Adrano, una squadra fortissima, ben allenata, che ha investito tanto per puntare alla B2 e che, con il rientro di Vitanza, appare decisamente favorita nel girone, assieme all’Ardens».

«Noi abbiamo ancora tanto su cui lavorare – conclude Cutrona – per arrivare ad esprimere tutte le nostre potenzialità ma le ragazze in palestra danno sempre il massimo, anche nelle consuete difficili condizioni che ormai non commento ma, citando Eduardo, “adda passà a nuttata”».

Per Sortino e compagne il prossimo impegno è la difficile trasferta di Adrano, formazione che punta senza mezzi termini al salto di categoria.

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