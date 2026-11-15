Sacra Famiglia, fra Paolo Messina nuovo parroco: «Fra Giuseppe ci guarda dal cielo»

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RAGUSA — Una celebrazione segnata dall’emozione, dal ricordo e da un passaggio di consegne particolarmente sentito dalla comunità. Fra Paolo Messina è il nuovo parroco della Sacra Famiglia di Ragusa.

L’insediamento ufficiale è avvenuto nel corso della celebrazione eucaristica iniziata alle 18.30, davanti a una chiesa gremita di fedeli.

Un momento che ha inevitabilmente riportato al centro la figura di Fra Giuseppe Pecorella, il sacerdote scomparso che aveva lasciato un segno profondo nella vita della parrocchia e nel rapporto con tanti fedeli.

Il suo ricordo ha accompagnato l’intera celebrazione, trasformando l’ingresso del nuovo parroco non soltanto nell’inizio di una nuova fase pastorale, ma anche in un momento di continuità con il cammino costruito negli anni precedenti.

A esprimere il sentimento dell’ordine religioso e della comunità è stato il ministro provinciale Fra Salvatore Zagone, presente alla funzione per accompagnare ufficialmente l’avvio del nuovo servizio pastorale.

Nel corso del suo intervento ha richiamato con commozione la figura di Fra Giuseppe Pecorella, affidando all’assemblea poche parole dal forte significato: «Fra Giuseppe ci guarda dal cielo».

Un passaggio accolto con grande partecipazione dai presenti e che ha restituito il senso di una comunità ancora profondamente legata al sacerdote scomparso.

I riti introduttivi e l’apertura della liturgia sono stati invece affidati a Fra Luca Bonomo, che ha accompagnato i primi momenti della celebrazione prima dell’ingresso ufficiale di Fra Paolo Messina nel nuovo ruolo.

Con l’insediamento del nuovo parroco si apre adesso una nuova pagina per la Sacra Famiglia di Ragusa, chiamata a proseguire il proprio cammino di fede e il servizio al quartiere sotto la guida di Fra Paolo Messina.

Una nuova fase che nasce però senza interrompere il filo con il passato: il ricordo di Fra Giuseppe Pecorella resta infatti parte integrante della storia recente della parrocchia e dell’identità di una comunità che ha scelto di accompagnare il nuovo parroco con lo stesso spirito di vicinanza e partecipazione.

Foto di Salvo Bracchitta

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