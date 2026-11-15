Quattro milioni per le luminarie di Natale

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il finanziamento per luminarie e scenografie natalizie è ufficiale ed è stato pubblicato proprio oggi dalla Regione Siciliana con la sua struttura regionale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo. Gli enti locali interessati possono presentare la richiesta di contributo per l’installazione di luminarie natalizie e di scenografie sul tema del Natale entro la data del 25 novembre.

È questo l’oggetto del bando pubblicato dall’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che spiega anche le finalità del bando e la destinazione dei fondi pubblici. Tutto rientra «nell’ambito delle politiche dirette ad incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo di prossimità durante il periodo festivo con l’obiettivo di sostenere e potenziare l’offerta turistico-culturale attraverso la realizzazione di esposizioni artistiche luminose, installazioni scenografiche e allestimenti urbani mobili, temporanei e reversibili, dedicati alle festività natalizie e alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, artigianali e presepiali di Sicilia».

Le risorse arrivano dalla spesa corrente della Regione. La dotazione finanziaria è di 4 milioni di euro. Può arrivare al massimo, per ciascun Comune, un contributo di 50mila euro. Previste le fasce di intervento e finanziamento: ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti si concedono solo 15mila euro; per quelli tra i 5.001 e i 15.000 abitanti il massimo finanziabile è di 25mila euro; 35mila per quelli fino ai 30.000 abitanti; 50mila euro per i Comuni con popolazione oltre i 30mila abitanti. Le luminarie dovranno garantire un’accensione di almeno 15 giorni nel periodo delle festività natalizie.

Luminarie e scenografie natalizie: c’è chi si chiede se il contributo richiesto può essere destinato anche alla realizzazione dei presepi viventi nelle varie città dell’isola, con appuntamenti che hanno fatto e continuano a fare la storia natalizia di specifiche realtà siciliane, in particolare nei centri dell’isola che hanno spazi suggestivi per portare in scena il mistero della Natività. E c’è chi si chiede se le spese per iniziative retrodatate possono entrare nel novero dei finanziamenti. Come dire: per le installazioni già attivate o in corso di affidamento e di posizionamento che fare?

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata