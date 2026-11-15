Vittoria, la discarica sulla strada per Cicchitto restringe la carreggiata

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Una discarica abusiva così grande da restringere la carreggiata, all’ingresso di Vittoria, su una strada percorsa ogni giorno da centinaia di auto. È quella della strada per Cicchitto, a stretto contatto con abitazioni e attività commerciali di vario genere, anche di distribuzione alimentare. A segnalarla è l’associazione ambientalista Fare Verde Vittoria, che parla di «emergenza ambientale».

Il 13 ottobre l’associazione ha inviato una pec, con le foto, all’Asp di Ragusa, al prefetto di Ragusa e al sindaco di Vittoria, ricevendo la conferma di avvenuta consegna. La discarica, spiega Fare Verde, era stata segnalata anche negli anni precedenti: è «cronica nel tempo» e ha dimensioni tali da rendere insicuro il passaggio delle auto nei due sensi di marcia.

«Ci troviamo davanti ad uno spettacolo di illegalità, incancrinito dall’indifferenza e dalla inesistente indignazione, dall’inciviltà della città e dall’inaccettabile inadempienza di chi ha compiti istituzionali», scrive l’associazione, che parla di una «silenziosa rassegnazione» da non accettare.

Fare Verde annuncia che rinvierà la segnalazione alle autorità competenti e rivolge un invito alla città: «Svegliamoci e pretendiamo prima da noi stessi una evoluzione culturale e civica, in nome del rispetto incondizionato del territorio e della natura».

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