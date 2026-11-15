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Vittoria, la discarica sulla strada per Cicchitto restringe la carreggiata

Vittoria, la discarica sulla strada per Cicchitto restringe la carreggiata

15 Nov 2026 07:51
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Una discarica abusiva così grande da restringere la carreggiata, all’ingresso di Vittoria, su una strada percorsa ogni giorno da centinaia di auto. È quella della strada per Cicchitto, a stretto contatto con abitazioni e attività commerciali di vario genere, anche di distribuzione alimentare. A segnalarla è l’associazione ambientalista Fare Verde Vittoria, che parla di «emergenza ambientale».

Il 13 ottobre l’associazione ha inviato una pec, con le foto, all’Asp di Ragusa, al prefetto di Ragusa e al sindaco di Vittoria, ricevendo la conferma di avvenuta consegna. La discarica, spiega Fare Verde, era stata segnalata anche negli anni precedenti: è «cronica nel tempo» e ha dimensioni tali da rendere insicuro il passaggio delle auto nei due sensi di marcia.

«Ci troviamo davanti ad uno spettacolo di illegalità, incancrinito dall’indifferenza e dalla inesistente indignazione, dall’inciviltà della città e dall’inaccettabile inadempienza di chi ha compiti istituzionali», scrive l’associazione, che parla di una «silenziosa rassegnazione» da non accettare.

Fare Verde annuncia che rinvierà la segnalazione alle autorità competenti e rivolge un invito alla città: «Svegliamoci e pretendiamo prima da noi stessi una evoluzione culturale e civica, in nome del rispetto incondizionato del territorio e della natura».

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni