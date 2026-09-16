Scoglitti, discarica abusiva lungo via della Ninfa: cittadini segnalano il caso e chiedono la rimozione urgente

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Una discarica abusiva di dimensioni tutt’altro che trascurabili, lungo una strada pubblica alla periferia di Scoglitti, è stata formalmente segnalata al Comune di Vittoria da privati cittadini, insieme ad altre microdiscariche presenti nella stessa zona.

La segnalazione riguarda via della Ninfa, in un’area agricola vicina a serre e coltivazioni. Secondo quanto riportato nella comunicazione trasmessa agli enti competenti, i rifiuti occuperebbero una superficie stimata di circa 50 metri quadrati, per un volume complessivo di circa 9 metri cubi.

La denuncia è stata inoltrata al Comune di Vittoria e, per conoscenza, anche ad altri soggetti istituzionali, con la richiesta di un intervento urgente per la rimozione dei rifiuti e per la verifica delle condizioni dell’area.

Il punto più delicato è proprio questo: non si tratta soltanto di una questione di decoro urbano. L’abbandono incontrollato di rifiuti, soprattutto in prossimità di aree agricole e coltivate, può trasformarsi in un problema ambientale e igienico se non affrontato tempestivamente.

Nella segnalazione si richiama anche la normativa che attribuisce ai Comuni specifiche competenze in materia di rifiuti abbandonati, sia per l’individuazione degli eventuali responsabili sia per l’adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione.

I cittadini chiedono quindi che il Comune intervenga rapidamente, anche attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per eliminare quella che viene descritta come una vera e propria discarica a cielo aperto e per controllare le altre microdiscariche sparse lungo la stessa strada.

Il problema, del resto, non è nuovo: nelle aree periferiche e rurali l’abbandono dei rifiuti tende spesso a ripetersi, soprattutto nei punti meno controllati. Ed è proprio per questo che, oltre alla rimozione, diventa fondamentale rafforzare vigilanza e prevenzione per evitare che, una volta ripulita l’area, tutto torni come prima.

Adesso la segnalazione c’è, è stata formalizzata ed è arrivata agli uffici competenti. Ciò che i residenti si aspettano è una risposta concreta: rimuovere i rifiuti, mettere in sicurezza l’area e impedire che quella strada continui a essere utilizzata come una discarica

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