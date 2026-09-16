Trasporto studenti a Pozzallo, corse saltate e fermate incerte: AST chiamata a chiarire

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L’inizio dell’anno scolastico ha riportato a galla un problema che per molte famiglie di Pozzallo non è affatto secondario: il trasporto degli studenti pendolari diretti ogni giorno verso Modica, Ragusa e Ispica.

Nei primi giorni di scuola sono state segnalate corse non effettuate, autobus che non sarebbero arrivati e informazioni poco chiare sulle fermate, con alcuni genitori costretti ad accompagnare personalmente i figli nonostante gli abbonamenti già sottoscritti.

Il punto centrale riguarda proprio il servizio garantito da AST. Se quanto denunciato dalle famiglie troverà conferma, appare evidente che l’azienda dovrà fornire spiegazioni sulla gestione delle corse e sull’organizzazione predisposta per l’avvio dell’anno scolastico. Le date di apertura delle scuole, infatti, sono note in anticipo e il numero degli studenti pendolari è un dato che dovrebbe consentire una programmazione adeguata dei mezzi.

C’è poi il capitolo della comunicazione. In presenza di una corsa saltata, di un mezzo indisponibile o di una variazione del servizio, le famiglie dovrebbero essere informate tempestivamente. Lasciare studenti e genitori senza indicazioni significa aggravare un disagio che è già di per sé rilevante.

Resta inoltre da chiarire la questione della fermata di Bosco Pisani, utilizzata da alcuni studenti diretti verso Modica. Secondo quanto riferito da diversi utenti, gli autobus avrebbero effettuato la fermata, mentre da altre comunicazioni sarebbero emersi dubbi sulla sua effettiva operatività.

Il problema, dunque, non è soltanto se un autobus passi o meno. È capire se esista una rete di trasporto realmente organizzata, affidabile e soprattutto comprensibile per chi la utilizza ogni giorno.

AST, in questo quadro, è chiamata a chiarire cosa sia accaduto nei primi giorni di scuola e quali misure intenda adottare per evitare il ripetersi di corse saltate, mezzi indisponibili e informazioni contraddittorie.

Per le famiglie non si tratta di una polemica. Si tratta di sapere se, ogni mattina, i propri figli potranno salire su un autobus e arrivare a scuola senza trasformare un servizio pubblico essenziale in una quotidiana incognita.

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