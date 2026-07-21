Le campagne di Vittoria assediate dalle discariche abusive

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Un territorio trasformato in una distesa di rifiuti, con discariche abusive diffuse nelle campagne e nelle aree periferiche della città. È il quadro denunciato da Fare Verde Vittoria, che torna ad accendere i riflettori sull’emergenza ambientale legata all’abbandono indiscriminato dei materiali.

Secondo l’associazione ambientalista, basta percorrere qualsiasi zona esterna al centro urbano per imbattersi in cumuli di rifiuti di ogni genere: materiali edili, scarti agricoli, rifiuti domestici e altri materiali abbandonati illegalmente.

Una situazione definita non più tollerabile e che, secondo Fare Verde, rappresenta una ferita aperta per il territorio e per l’immagine stessa della città.

Campagne trasformate in discariche: l’allarme sul degrado ambientale

Il fenomeno riguarda diverse aree del territorio comunale di Vittoria e coinvolge sia piccole zone di abbandono occasionale sia vere e proprie discariche abusive organizzate.

Materiali provenienti da attività aziendali, residui di lavorazioni agricole e rifiuti domestici vengono lasciati lungo strade rurali e aree isolate, creando problemi ambientali e sanitari oltre a un pesante danno paesaggistico.

Fare Verde punta il dito contro quei comportamenti definiti incivili e consapevoli, sottolineando come l’abbandono dei rifiuti non possa essere considerato un fenomeno marginale.

“Le bonifiche non bastano”: serve un nuovo modello di gestione dei rifiuti

Secondo l’associazione, gli interventi di bonifica effettuati periodicamente rappresentano soltanto una risposta temporanea a un problema che necessita di una strategia più incisiva.

Le spese sostenute per ripulire le aree degradate ricadono infatti sull’intera collettività, mentre il fenomeno dell’abbandono continua a ripresentarsi.

Per Fare Verde, occorre migliorare il sistema della raccolta differenziata e individuare strumenti capaci di responsabilizzare maggiormente cittadini e imprese.

Tariffazione puntuale e controlli: le proposte di Fare Verde

Tra le proposte avanzate dall’associazione c’è l’introduzione di una tariffazione puntuale sulla tassa dei rifiuti, un sistema che premi i cittadini virtuosi e incentivi una corretta gestione della raccolta differenziata.

Accanto alla prevenzione, viene chiesto anche un rafforzamento dei controlli e l’applicazione rigorosa delle sanzioni nei confronti di chi continua ad abbandonare rifiuti nell’ambiente.

Fare Verde invoca una linea di tolleranza zero verso qualsiasi comportamento illegale, anche quelli apparentemente meno rilevanti, perché proprio dalla somma dei piccoli abbandoni nasce il fenomeno delle grandi discariche abusive.

L’appello ai cittadini: “Non diventiamo assuefatti al degrado”

L’associazione ambientalista rivolge un appello diretto alla comunità vittoriese affinché cresca il senso di responsabilità verso il territorio.

Il rischio evidenziato è quello dell’assuefazione: considerare normale vedere rifiuti lungo le strade e nelle campagne significherebbe accettare un degrado che invece deve essere contrastato.

Fare Verde invita i cittadini a collaborare e segnala anche la necessità di individuare i responsabili degli abbandoni seriali. Un elemento considerato significativo riguarda il fatto che chi lascia sacchi e materiali in strada spesso evita di farlo davanti alla propria abitazione, un comportamento che potrebbe diventare un elemento utile nelle attività di controllo.

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