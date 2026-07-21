Gruppo Syneos vola nel 2025: più investimenti, più occupazione, più territorio

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Il Gruppo Syneos ha presentato, venerdì scorso, alla presenza del Cda, dei Sindaci, dei Revisori e di un rappresentativo gruppo di collaboratori e professionisti esterni, il Bilancio Consolidato 2025, confermando un percorso di crescita che, anche in uno scenario economico complesso, ha consentito di consolidare la propria posizione nel panorama della distribuzione organizzata e di rafforzare gli investimenti a sostegno dello sviluppo.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente del Gruppo Syneos, Emanuele Sgarioto, che ha richiamato la visione alla base della crescita del Gruppo:

“La nostra risposta al mercato è chiara: servire i clienti con professionalità e passione, valorizzando le persone – collaboratori e fornitori – per creare un ecosistema di fiducia e crescita condivisa. Con questo spirito il Gruppo guarda al futuro con fiducia, mantenendo salda la reputazione di azienda affidabile, pronta a innovare, senza mai tradire i valori che l’hanno resa un punto di riferimento per le comunità in cui opera.”

Il Bilancio Consolidato restituisce la fotografia di un Gruppo in costante crescita, evidenziando i risultati economici e patrimoniali conseguiti grazie al contributo delle società che lo compongono e, in particolare, di Ergon, principale realtà operativa del Gruppo Syneos.

Il 2025 ha confermato la capacità del Gruppo di affrontare con solidità uno scenario economico complesso, caratterizzato da consumi prudenti, forte competitività e continui cambiamenti nelle abitudini di acquisto. In questo contesto, il percorso di sviluppo è proseguito con determinazione, rafforzando la presenza sul territorio e consolidando le basi su cui costruire la crescita futura.

I risultati testimoniano questa resilienza: 829 milioni di euro di ricavi consolidati, 14,5 milioni di euro di EBITDA, 74 milioni di euro di patrimonio netto e 24,8 milioni di euro di investimenti, a conferma della solidità economica e patrimoniale del Gruppo.

Significativa anche la crescita della rete commerciale, con 31 nuove aperture realizzate nel corso del 2025, che hanno portato il Gruppo a contare 429 punti vendita, distribuiti tra Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna e Malta. Un’organizzazione che oggi può contare su 2.510 collaboratori, 2.573 fornitori e che ogni anno serve milioni di clienti attraverso 44,6 milioni di scontrini emessi.

Come evidenzia l’Amministratore Delegato di Ergon S.p.A., Marco Sgarioto, il percorso di crescita del Gruppo non si misura soltanto nei risultati economici:

“Crescere significa guardare oltre i risultati. Significa costruire ogni giorno le condizioni per creare valore duraturo.”

Una crescita resa possibile dalla capacità di integrare insegne, formati distributivi e servizi diversi all’interno di un unico ecosistema imprenditoriale, mettendo al centro le persone, la qualità delle relazioni e la vicinanza ai territori. Una visione che si traduce anche in un impegno concreto verso la sostenibilità, attraverso investimenti nell’efficienza energetica, nell’autoproduzione da fonti rinnovabili, nella riduzione degli sprechi e in iniziative capaci di generare benefici ambientali e sociali tangibili.

A concludere la presentazione è stato il Presidente di Ergon S.p.A., Paolo Canzonieri, che ha voluto richiamare il valore delle persone come principale motore della crescita del Gruppo:

“La dedizione e l’impegno che ciascuno dei nostri 2.510 collaboratori mette ogni giorno nel proprio lavoro sono ciò che ci permette di affrontare ogni sfida con forza e determinazione.”

Un impegno condiviso con imprenditori, fornitori e stakeholder che ogni giorno contribuiscono a rendere le insegne del Gruppo un punto di riferimento per qualità, convenienza ed eccellenza del servizio.

Il Bilancio Consolidato 2025 conferma un percorso di crescita costruito su solidità, capacità di adattamento e visione strategica.





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