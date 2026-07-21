La Sicilia guarda l’universo: la Via Lattea protagonista di uno scatto dall’Isola delle Correnti

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Una notte d’estate, il punto più meridionale della Sicilia e uno degli spettacoli più affascinanti del cielo. È da questa suggestiva combinazione che nasce lo scatto astrofotografico realizzato da Enrico Modica nella notte del 17 luglio 2026 nei pressi dell’Isola delle Correnti, luogo simbolo dell’incontro tra il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo.

L’immagine racconta un dialogo silenzioso tra la Terra e il cosmo: nella parte inferiore della fotografia appare l’isola, con il suo profilo inconfondibile e il fascio luminoso del faro, mentre sopra si apre la maestosa struttura della Via Lattea, con il suo Centro Galattico che domina il cielo estivo.

Uno scatto capace di trasformare un paesaggio già straordinario in una finestra sull’universo.

Il Centro Galattico della Via Lattea sopra la punta della Sicilia

Al centro dell’immagine si distingue il rigonfiamento della Via Lattea visibile in direzione della costellazione del Sagittario, una delle regioni più spettacolari del cielo notturno.

In quella zona, distante circa 27 mila anni luce dalla Terra, si trova il cuore della nostra galassia: il Centro Galattico, una regione dove si concentrano miliardi di stelle, nebulose e grandi nubi di polveri interstellari.

Un patrimonio astronomico che, lontano dalle fonti di inquinamento luminoso delle grandi città, può essere osservato in tutta la sua straordinaria bellezza.

Costellazioni e stelle protagoniste della notte siciliana

Lo scatto permette inoltre di riconoscere alcune delle costellazioni più affascinanti del cielo estivo.

Tra queste lo Scorpione, caratterizzato dalla brillante stella Antares, il Sagittario, l’Ofiuco, l’Aquila con la luminosa Altair e la Lira, dominata dalla splendida Vega.

Un viaggio tra le stelle che si sovrappone al paesaggio terrestre, creando un’immagine in cui astronomia e territorio diventano un unico racconto visivo.

La tecnica dietro una fotografia costruita tra precisione e passione

La fotografia è stata realizzata utilizzando una Nikon D750, abbinata a un obiettivo Samyang 14 mm e a un astroinseguitore, strumento fondamentale per seguire il movimento apparente delle stelle e ottenere immagini dettagliate del cielo profondo.

Il risultato finale nasce dalla fusione di 30 esposizioni dedicate al cielo e 4 esposizioni per il primo piano, successivamente elaborate per mantenere una resa naturale e fedele alla scena osservata.

Una tecnica che richiede conoscenza astronomica, precisione fotografica e grande pazienza, elementi fondamentali per trasformare una notte stellata in un’immagine capace di emozionare.

L’Isola delle Correnti, un ponte tra terra e universo

La scelta del luogo non è casuale. L’Isola delle Correnti rappresenta uno degli scenari più suggestivi della Sicilia: un lembo di terra dove due mari si incontrano e dove il paesaggio assume un valore simbolico unico.

Il faro, con il suo fascio di luce rivolto verso il mare e il cielo, diventa nell’immagine un collegamento ideale tra il mondo umano e la vastità dello spazio.

Una fotografia che racconta non soltanto la bellezza della Via Lattea, ma anche la forza evocativa di un territorio capace di dialogare con l’universo.

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