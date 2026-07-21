Aggiudicati i lavori del collegamento strategico con l’aeroporto di Comiso: investimento da 76 milioni

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un’opera attesa da anni entra finalmente nella fase decisiva. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha formalizzato nei giorni scorsi l’aggiudicazione definitiva dei lavori relativi al progetto di potenziamento dei collegamenti stradali tra la SS 115 nel tratto Comiso-Vittoria, l’aeroporto di Comiso e la SS 514 Ragusa-Catania.

Si tratta di un intervento considerato strategico per l’intero sistema della mobilità della Sicilia sud-orientale, destinato a migliorare i collegamenti tra infrastrutture fondamentali per il trasporto merci, il turismo e lo sviluppo economico del territorio ibleo.

Un investimento da oltre 76 milioni per trasformare la viabilità iblea

L’appalto riguarda il primo stralcio funzionale dell’opera, articolato nei Lotti 1 e 2, che consentirà la realizzazione del collegamento stradale dalla SS 115 fino alla rotatoria sulla SP 4.

I lavori sono stati aggiudicati all’Associazione Temporanea d’Imprese composta dal Consorzio Stabile Progettisti Costruttori di Maletto (Catania) e dallo Steelcon Consorzio Stabile di Verona, per un importo contrattuale complessivo di 48.272.301,59 euro.

Il quadro economico generale dell’intervento ammonta invece a 76.675.216 euro, una cifra che testimonia la rilevanza strategica dell’opera e la complessità degli interventi previsti.

Un collegamento decisivo tra aeroporto, porto commerciale e rete regionale

La nuova infrastruttura punta a creare un asse viario più moderno ed efficiente, mettendo in collegamento diretto tre elementi fondamentali per la crescita del territorio: la SS 115, lo scalo aeroportuale di Comiso e la SS 514 Ragusa-Catania.

Un intervento destinato ad alleggerire la pressione sul sistema stradale esistente e a favorire una maggiore competitività per imprese, operatori logistici e attività produttive.

Finanziamenti e procedure: il cantiere si avvicina

La realizzazione dell’opera è stata resa possibile attraverso un insieme di fonti finanziarie che comprendono risorse regionali, fondi PAC e un importante stanziamento di 25 milioni di euro provenienti dai fondi FSC 2021-2027, inseriti nel programma Coesione Italia 21-27.

Nel frattempo la macchina amministrativa è già al lavoro per consentire l’apertura dei cantieri nel più breve tempo possibile. Sono infatti in corso le attività propedeutiche necessarie, tra cui l’acquisizione delle aree interessate, le bonifiche da eventuali ordigni bellici e i monitoraggi ambientali.

Completati i passaggi amministrativi e tecnici previsti, si procederà alla consegna formale dei lavori da parte del Responsabile Unico del Progetto, dando avvio alla fase operativa dell’intervento.

Dopo la realizzazione dei lotti 3, 4 e 6, il nuovo intervento rappresenta l’ultimo tassello per completare un sistema di collegamento destinato a cambiare il volto della mobilità nella provincia di Ragusa. Ad annunciare la notizia, l’onorevole Ignazio Abbate.

© Riproduzione riservata