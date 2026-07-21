Ha portato Ragusa nel mondo: la favola di Francesco Arezzo, nuovo protagonista dei Ragusani nel Mondo

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Una storia di talento, impegno e servizio che parte da Ragusa e arriva ai vertici internazionali. Il Premio Ragusani nel Mondo 2025 si prepara a celebrare una delle personalità più rappresentative del territorio: Francesco Arezzo, medico odontoiatra ragusano che ha raggiunto il massimo incarico del Rotary International, diventando il terzo italiano nella storia a ricoprire la carica di presidente dell’organizzazione.

La cerimonia della 31ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, in programma sabato 25 luglio in Piazza Libertà, sarà l’occasione per rendere omaggio a un percorso umano e professionale costruito tra eccellenza scientifica, passione civile e una profonda appartenenza alle proprie radici.

Dalle scuole di Ragusa alla formazione universitaria d’eccellenza

Francesco Arezzo nasce a Ragusa e proprio nella città iblea compie i primi passi del suo percorso formativo. Frequenta l’Istituto Giovanni Pascoli a Ragusa Ibla e successivamente consegue la maturità scientifica al Liceo “Enrico Fermi”.

La sua crescita professionale prosegue all’Università di Padova, dove nel 1978 consegue la laurea in Medicina e Chirurgia e successivamente la specializzazione in Odontostomatologia.

Completa la propria preparazione all’Università di Cagliari, specializzandosi in Ortognatodonzia e ottenendo un master in Ortodonzia Linguale, ambito nel quale diventerà un professionista riconosciuto anche a livello internazionale.

Un medico tra ricerca, innovazione e passione per la professione

Per molti anni Francesco Arezzo esercita la propria attività nel suo studio odontoiatrico di Ragusa, mantenendo sempre un forte legame con la città d’origine.

La sua carriera è caratterizzata da un costante aggiornamento scientifico e dalla partecipazione alle principali società italiane, europee e americane di ortodonzia e ortodonzia linguale.

Un percorso fondato sulla competenza e sulla ricerca, che lo ha portato a rappresentare l’eccellenza professionale italiana anche fuori dai confini nazionali.

L’impegno per il territorio oltre la professione

Accanto alla medicina, Arezzo ha sempre dedicato energie al sociale e alla valorizzazione del territorio.

Piccolo produttore di olio extravergine di oliva nella zona della Dop Monti Iblei, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Consorzio di controllo della denominazione.

È stato inoltre fondatore della sezione di Ragusa del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, svolgendo per sei anni l’incarico di delegato provinciale, e ha ricevuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine di Malta.

Un impegno che racconta un rapporto profondo con la comunità e con la tutela del patrimonio culturale e ambientale.

Dal Rotary Club di Ragusa alla guida mondiale dell’organizzazione

Il legame con il Rotary rappresenta uno dei capitoli più importanti della sua storia.

L’esperienza inizia nel 1989 con l’ingresso nel Rotary Club di Ragusa. Da quel momento il suo percorso all’interno dell’organizzazione cresce progressivamente, portandolo a ricoprire incarichi sempre più prestigiosi.

È presidente del club nell’anno rotariano 2000-2001, governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta nel 2009-2010, istruttore internazionale e rappresentante del presidente internazionale in numerosi congressi in Italia, Europa e India.

Nel 2018 entra nel Consiglio di Amministrazione del Rotary International, contribuendo alla realizzazione di importanti appuntamenti internazionali.

Nel 2022 fonda la Fondazione Rotary Italia, diventandone il primo presidente e rafforzando il ruolo dell’organizzazione nel sostegno ai progetti di servizio.

La conquista del vertice: un ragusano nella storia del Rotary

Il momento più prestigioso arriva nel giugno 2025, quando Francesco Arezzo viene eletto Presidente del Rotary International per l’anno rotariano 2025-2026.

Un risultato storico: è infatti il terzo italiano a guidare la più grande organizzazione mondiale di servizio.

Dal primo luglio 2025 è inoltre componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rotary Internazionale.

Un riconoscimento che premia non soltanto una carriera straordinaria, ma anche la capacità di rappresentare valori universali come solidarietà, collaborazione e attenzione verso gli altri.

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