Colletta alimentare, gli iblei riempiono gli scatoloni: raccolti 34.912 chili

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Quasi 35 tonnellate di alimenti donate in una sola giornata. La provincia di Ragusa risponde ancora una volta alla Colletta Alimentare con un risultato importante: sono stati raccolti complessivamente 34.912 chilogrammi di prodotti destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Il dato arriva all’indomani della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si è svolta ieri, sabato 14 novembre, nei supermercati aderenti di tutta Italia. Una mobilitazione che anche nel Ragusano ha coinvolto volontari, associazioni, studenti, scout, parrocchie e club di servizio.

«Questa XXX edizione della Colletta va in archivio con un aumento del valore commerciale degli alimenti raccolti, segno tangibile dell’attenzione degli iblei nei confronti di questo gesto di carità», commenta Enrico Giordano, storico responsabile provinciale dell’iniziativa.

Non è quindi soltanto il peso complessivo della raccolta a lasciare soddisfatti gli organizzatori. A crescere sarebbe anche il valore dei prodotti messi nei carrelli dai cittadini, elemento che testimonia la disponibilità a donare generi alimentari particolarmente utili per le famiglie assistite.

Volontari nei supermercati di Ragusa e della provincia

Per l’intera giornata le ormai tradizionali pettorine della Colletta Alimentare sono state presenti in numerosi punti vendita del territorio.

A Ragusa, tra le presenze documentate, i volontari hanno operato al Lidl e al SuperConveniente. In quest’ultimo punto vendita sono stati coinvolti anche studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico, impegnati nell’accoglienza dei clienti e nella raccolta degli alimenti.

Particolarmente articolata la mobilitazione a Modica, dove nei giorni precedenti erano state annunciate presenze di volontari, associazioni, scout e parrocchie in diversi supermercati. Tra i punti vendita indicati figuravano il Decò di via Sacro Cuore, la Coop di piazzale Bruno, Lidl e punti vendita Conad.

Anche il Lions Club Modica aveva aderito alla giornata, inserendosi nella più ampia mobilitazione del Distretto Lions 108Yb Sicilia. RagusaOggi aveva già raccontato alla vigilia l’impegno dei Lions siciliani, con oltre mille soci mobilitati nell’Isola e decine di punti vendita coinvolti.

A Scicli, inoltre, l’amministrazione comunale aveva invitato espressamente i cittadini a partecipare alla raccolta nei supermercati aderenti del territorio, richiamando la tradizione di solidarietà della comunità sciclitana.

La mobilitazione iblea si è inserita in una giornata che a livello nazionale ha coinvolto oltre 160 mila volontari e circa 12 mila supermercati.

Adesso comincia la distribuzione

Conclusa la raccolta, il lavoro però non finisce.

A partire da lunedì, una volta completate le procedure organizzative e acquisito il dato nazionale definitivo, prenderà il via la fase di distribuzione delle derrate alle strutture caritative convenzionate presenti in provincia.

Gli alimenti raccolti serviranno quindi concretamente a sostenere le realtà che durante l’anno assistono famiglie e persone in difficoltà.

Il sistema fa capo al Banco Alimentare della Sicilia Orientale, il cui magazzino di riferimento ha sede a Catania e garantisce durante tutto l’anno il supporto logistico alla rete territoriale.

La Colletta, dunque, dura formalmente un giorno, ma ciò che viene raccolto entra in un circuito di solidarietà che prosegue nei mesi successivi.

Olio, riso, legumi, conserve, tonno, prodotti per la colazione e altri alimenti a lunga conservazione passano dagli scaffali dei supermercati agli scatoloni dei volontari e, da lì, alle associazioni che conoscono e assistono direttamente le situazioni di fragilità.

E il risultato di quest’anno, 34.912 chili, restituisce ancora una volta l’immagine di una provincia che davanti alla richiesta di aggiungere qualcosa alla propria spesa ha scelto, in migliaia di casi, di farlo. Foto di Salvo Bracchitta

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it