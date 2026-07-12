Ragusa in lutto: è morto fra’ Giuseppe Pecorella, parroco della Sacra Famiglia

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RAGUSA – La comunità cattolica ragusana piange la scomparsa di fra’ Giuseppe Pecorella, frate minore cappuccino e parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Ragusa. La notizia della sua morte si è diffusa nelle ultime ore, suscitando profondo cordoglio tra i fedeli, i confratelli e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne il ministero sacerdotale.

Fra’ Giuseppe era considerato un sacerdote vicino alla gente, capace di vivere il proprio servizio con semplicità, umiltà e spirito francescano. Per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità parrocchiale della Sacra Famiglia, accompagnando con discrezione e disponibilità il cammino di tante famiglie, giovani e anziani.

Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social e nelle chat parrocchiali. Tra questi, uno dei più sentiti lo ricorda come «un uomo di Dio pieno di umiltà, docilità e mitezza», un sacerdote che ha saputo incarnare la figura del Buon Pastore nello stile di san Francesco d’Assisi.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità ragusana, che nelle prossime ore si stringerà attorno ai frati della parrocchia della Sacra Famiglia per l’ultimo saluto.

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