Beach volley: a Marina di Modica si assegnano i titoli della tappa Gold del Campionato Italiano

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MODICA – È il giorno delle finali. Dopo due giornate di grande spettacolo sulla sabbia di Marina di Modica, oggi, domenica 12 luglio, la seconda tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley entra nella sua fase decisiva con quarti di finale, semifinali e finali che incoroneranno i vincitori del torneo.

La manifestazione, organizzata da Isoci con il supporto della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica, ha richiamato in riva al mare alcuni dei migliori interpreti del beach volley italiano, regalando al pubblico partite combattute e un livello tecnico particolarmente elevato. Le finali saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.

Il tabellone maschile

Nel torneo maschile hanno rispettato le attese i campioni d’Italia in carica Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, che, dopo un esordio complicato contro Ficosecco-Sablone, hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale. In corsa anche Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Davide Borraccino e Marco Viscovich e la coppia formata da Marco Caminati ed Enrico Rossi, già due volte campioni d’Italia.

Tra le note più positive della giornata anche il percorso di Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi, provenienti dalle qualificazioni, protagonisti di una spettacolare rimonta agli ottavi di finale, culminata con un combattutissimo secondo set vinto 29-27.

Il programma dei quarti propone sfide di alto livello, tra cui quella tra Andrea Frinolli e Daniele Lupo e Marco Caminati ed Enrico Rossi, confronto che mette di fronte alcuni dei nomi più rappresentativi del beach volley italiano.

Il torneo femminile

Anche nel tabellone femminile le favorite hanno confermato il proprio valore. Hanno conquistato i quarti di finale Chiara They e Sara Breidenbach, Alice Gradini e Federica Frasca, vincitrici delle ultime due edizioni disputate a Marina di Modica, oltre a Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto e Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli.

Dagli ottavi sono invece arrivate Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, finaliste nell’edizione dello scorso anno, insieme ad Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi e Alice Eaco e Courtney Schwan.

Tra gli incontri più attesi della giornata spicca il remake della finale del 2025 tra Sharin Rottoli-Oriola Shpuza e Chiara They-Sara Breidenbach, una sfida che promette spettacolo.

Con il pubblico delle grandi occasioni atteso sugli spalti e le telecamere di Rai Sport pronte a raccontare le fasi decisive del torneo, Marina di Modica si prepara così a vivere l’ultima giornata di una manifestazione che ha confermato la località balneare modicana come uno degli appuntamenti di riferimento del beach volley nazionale.

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