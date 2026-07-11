Incendio nel parco di Serra San Bartolo, in fiamme carrubi e macchia mediterranea

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Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nel parco di Serra San Bartolo, a Vittoria. Le fiamme hanno interessato una vasta area con macchia mediterranea e sterpaglie. Le fiamme hanno interessato anche alcuni alberi di carrubo che sono andati distrutti.

A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona. La notizia è stata diffusa da Andrea Di Priolo, dell’associazione “Terre Pulite”.

Sono intervenuti gli uomini della Protezione civile e i vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a evitare danni maggiori, aiutati anche dal vento che non incentivava l’espandersi delle fiamme, in uno dei polmoni verdi di Vittoria, un vasto appezzamento boschivo tra Vittoria e Acate, acquistato negli anni 80 per farne un parco extraurbano, con un caseggiato annesso. Il parco però, per vicende varie e soprattutto a causa delle difficoltà di gestione, è stato finora poco utilizzato. Di recente, il comune aveva effettuato alcuni interventi migliorativi.

(foto di Andrea Di Priolo)

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