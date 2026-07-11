La campanella suona ancora: gli ex della V B del “Galilei” di Modica festeggiano i 50 anni dal diploma

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Cinquant’anni dopo, la campanella è tornata a suonare. Non per un’interrogazione o un compito in classe, ma per un appuntamento con i ricordi, l’amicizia e qualche inevitabile sorriso. Gli ex alunni della V B del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” si sono ritrovati per festeggiare il 50° anniversario dell’anno scolastico 1975/1976, dimostrando che il tempo passa, ma certi legami restano più forti che mai.

Tra abbracci, fotografie, aneddoti di classe e ricordi di professori, interrogazioni e marachelle, la rimpatriata si è trasformata in una vera festa della memoria.

A rendere ancora più speciale l’occasione, una torta celebrativa personalizzata sulla quale sono state riprodotte la foto dell’antico registro di classe e quella del liceo, accanto a una dedica che ha voluto suggellare un anniversario tanto significativo. Un dolce ricco di simboli che ha riportato tutti, almeno per un momento, tra i banchi di scuola.

Un brindisi al passato, ma soprattutto all’amicizia, con la promessa di non attendere altri cinquant’anni prima del prossimo incontro.

Alla reunion hanno preso parte Claudio Assenza, Pina Barone, Piero Bonomo, Raffaele Bonomo, Orazio Cappello, Enza Cannella, Vittorio Cataldo, Michele Ciranna, Vera Calvo, Ignazio Galota, Corrado Giuca, Salvatore Lucifora, Mimmo Maggio, Angelo Mavilla, Giorgio Minardo, Vincenzo Morello, Mara Ragusa, Santino Roccasalva e Giorgio Sarta.

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