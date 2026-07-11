Festa di San Francesco di Paola a Scoglitti: la processione in barca, l’antinna a mari, il corteo storico

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Festa di San Francesco di Paola a Scoglitti. La seconda domenica di luglio, nella frazione sono in programma i festeggiamenti in onore del patrono , il frate eremita nato a Paola in calbria, Eremita, fondatore dell’Ordine dei Minimi.

Le celebrazioni sono iniziate ieri con l’inaugurazione della mostra “Scoglitti Ieri e oggi” e con alcuni giochi e animazione per bambini in piazza San Francesco di Paola e in piazza Cavour.

Questa sera, dopo la celebrazione della messa, alle 21, si terrà la “Rievocazione del ritrovamento a mare della statua di San Franciscuzzu”, seguita dalla “Sagra del Pesce” e dallo spettaoclo del gruppo musicale “AugustaFolk”.

Il clou dei festeggiamenti nella giornata di domenica con la celebrazione della messa, alle 10,30, presieduta dal vescovo Giuseppe La Placa. Subito dopo il simulacro uscirà dalla chiesa e verrà portato verso il porto per essere imbarcato su un peschereccio. Seguirà la processione a mare lungo le coste di Scoglitti, in direzione di Gela e di Kamarina. Saranno commemorati tutti ni pescatori di Scoglitti defunti. La mattina si concluderà con la benedizione dei pescherecci.

Alle 17, al porto di Scoglitti si terrà la tradizionale “Antinna a mari”, gioco di acrobazia diffuso in varie località siciliane. Un grande palo in legno (la ‘ntinna) lungo circa 16 metri viene fissato sulla riva e posto in orizzontale sul mare (a mari). Alla sua estremità viene fissata una bandierina. I concorrenti, tutti giovani molto agili, devono riuscire a camminare sul palo “insaponato” con l’aggiunta di grasso animale, fino a raggiungere e prendere la bandiera.

Alle 20, è in programma la processione del simulacro per le vie della frazione, molto partecipata.

La serata si concluderà con lo spettacolo “Si rallegri il mare e quanto in esso vive”.

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