Dario Cappello resta a Modica, ancora una conferma per il centrocampo rossoblu

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Dario Cappello resta a Modica. Il centrocampista ha rinnovato il contratto con la società rossoblu fino al 2028, cioè per le prossime due stagioni.

Cappello è stato uno dei giocatori più importanti della passata stagione, l’uomo che – quando è stato utilizzato –

ha dato solidità al centrocampo e all’intera squadra. Ha dimostrato personalità e ampi margini di crescita, dimostrando di essere uno dei migliori giovani nel panorama siciliano. Importante nelle rotazioni di Filippo Raciti, la sua permanenza non è stata mai messa in dubbio, con la società che ha spinto per prolungare il contratto e assicurarsi le prestazioni sportive del ragazzo ancora per due anni.

“Una conferma che sa di grande investimento – affermano i dirigenti rossoblu – il progetto giovani iniziato anni fa ha dimostrato di saper dare i suoi frutti con un elemento che oggi resta inamovibile per la società rossoblù. Adesso è arrivato anche per il ragazzo il momento di misurarsi con una realtà più grande e importante, in una categoria che gli permetterà di crescere ancora e di trovare le giuste sfide e i giusti stimoli per un lavoro che lo porterà sicuramente a grandi livelli”.

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