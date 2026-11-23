Judo, il vittoriese Pietro Palermo è campione italiano A2 nei +81 kg a Ostia

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Lo judoka vittoriese Pietro Palermo ha vinto la medaglia d’oro nel campionato italiano assoluto A2 di judo che si è disputato al PalaPellicone (noto anche come PalaFijlkam) di Ostia. Pietro Palermo ha prevalso nella categoria +81 chilogrammi.

Pietro Palermo, allenato da Francesco Alfé, tecnico della società Titania Judo Academy, ha disputato un ottimo torneo. Ha gareggiato alla pari con atleti più esperti, pur partendo come testa di serie numero 1, riuscendo a prevalere contro avversari importanti. La grinta e la determinazione sono state la sua arma in più.

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Il prossimo appuntamento a Lignano

Pietro Palermo ha portato quindi a Vittoria un titolo nazionale, motivo di prestigio per la sua società, per il presidente Gaetano Spina e per tutti i compagni. Ora, Pietro è atteso nella finale del Campionato Italiano Esordienti A1 che si disputerà il 13 dicembre a Lignano.

A Ostia, nella categoria 73 kg, ha gareggiato anche un altro vittoriese, Salvatore Rappino, un giovane alla prima esperienza, con un solo anno di judo alle spalle, ma che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per emergere.

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