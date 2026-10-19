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Judo, lo sciclitano Ramazzotto stacca il pass per la finale nazionale cat. A2 -60kg
19 Ott 2026 16:40
Un successo per il giovane sciclitano ma anche per la società Ecodep Koizumi Judo che con impegno e dedizione accompagna nella delicata disciplina del judo tanti ragazzi. Nelle gare di qualificazione al Campionato italiano Assoluto A2, Giulio Ramazzotto ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria.
Nel weekend appena trascorso è stato suo il gradino più alto del podio nella categoria -60 kg al torneo di qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto A2. Per il giovanissimo judoka, allievo del Maestro Maurizio Pelligra, rappresenta il pass per la finale nazionale. E’ il giusto risultato frutto di sacrifici, determinazione e voglia di crescere. Per il Maestro Pelligra grande la soddisfazione: lui che ha visto crescere atleti di grande levatura mondiale, lui che continua ad allenare ragazzi e giovanissimi con un vivaio di grande rispetto che dà soddisfazioni alla società sportiva ed alla città tutta. Ora Giulio Ramazzotto è atteso alle gare della finale nazionale.
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