Due atleti iblei si fanno onore ai Campionati italiani juniores A2 di judo

Le gare si sono svolte ad Andria in Puglia ed hanno visto la partecipazione di oltre 480 fra atlete e atleti. Le gare per le finali dei Campionati italiani juniores A2 si sono tenute nel Palazzetto dello Sport di Corso Germania. Due le medaglie conquistate.

Giorgio Cappello, allievo della Ecodep Koizumi di Scicli, ha conquistato l’argento nella categoria -100 kg. Con questo prestigioso risultato, il giovane allenato da Maurizio Pelligra, ha prenotato l’accesso alla finale del Campionato Italiano Juniores A1.

Ad una settimana esatta dalla medaglia d’oro al Campionato Italiano Cadetti A2 è arrivata per la Mifune Judo di Modica una medaglia di bronzo conquistata dalla giovane Giada Sammito per la categoria -57Kg. In Sicilia sono stati sette i riconoscimenti: Giorgio Cappello cat. 100 kg (Koizumi Ecodep Scicli), Simone Iurato cat. 66 Kg (Titania Catania), Noemi Di Leonardo cat. 52 kg (Omnia Alcamo), Giada Sammito cat. 57 kg (Mifune Modica, Annalisa Sanfilippo cat. 63 kg (Titania Catania), Federica Ammirata cat. 57 kg (Virtus Villabate), Giuseppe Renda cat. 55 kg (Omnia Alcamo).







© Riproduzione riservata