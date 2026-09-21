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Brillano gli esordienti della Koizumi Ecodep Scicli al Trofeo Italia di judo Sicilia
21 Set 2026 11:07
Sul tatami del PalaRescifina di Messina ottime le prestazioni degli atleti sciclitani nel Trofeo Italia Esordienti B – Judo Sicilia. Nello scorso fine settimana le brillanti prestazioni, lo spirito di squadra e tanta determinazione hanno portato i ragazzi ad occupare il podio con ottimi piazzamenti individuali.
A Giada Antoci è andata la medaglia d’oro nella categoria -40 kg a conclusione di una gara dalle sequenze impeccabili. Tre le medaglie di bronzo conquistate: Francesco Lutri si è piazzato al terzo posto nella categoria -38 kg, affiancato sui gradini bassi del podio da Ignazio Arrabito e Alessandro Carpinteri, entrambi terzi nella categoria -55 kg. Ottime le prestazioni anche di Nicolò Argento (-50 kg) e Matteo Azzarelli (-46 kg) e di Mattia Ficili (-50 kg) che, pur non raccogliendo medaglie, ha dato dimostrazione della forza fisica e di carattere che richiede questo sport.
Risultati, questi, ottenuti grazie all’impegno quotidiano del Maestro Maurizio Pelligra e di tutto lo staff tecnico della Koizumi che, forti della loro lunga esperienza sportiva, credono nei loro allievi riuscendo a trasmettere loto l’amore verso una disciplina impegnativa.
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