Brillano gli esordienti della Koizumi Ecodep Scicli al Trofeo Italia di judo Sicilia

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Sul tatami del PalaRescifina di Messina ottime le prestazioni degli atleti sciclitani nel Trofeo Italia Esordienti B – Judo Sicilia. Nello scorso fine settimana le brillanti prestazioni, lo spirito di squadra e tanta determinazione hanno portato i ragazzi ad occupare il podio con ottimi piazzamenti individuali.

A Giada Antoci è andata la medaglia d’oro nella categoria -40 kg a conclusione di una gara dalle sequenze impeccabili. Tre le medaglie di bronzo conquistate: Francesco Lutri si è piazzato al terzo posto nella categoria -38 kg, affiancato sui gradini bassi del podio da Ignazio Arrabito e Alessandro Carpinteri, entrambi terzi nella categoria -55 kg. Ottime le prestazioni anche di Nicolò Argento (-50 kg) e Matteo Azzarelli (-46 kg) e di Mattia Ficili (-50 kg) che, pur non raccogliendo medaglie, ha dato dimostrazione della forza fisica e di carattere che richiede questo sport.

Risultati, questi, ottenuti grazie all’impegno quotidiano del Maestro Maurizio Pelligra e di tutto lo staff tecnico della Koizumi che, forti della loro lunga esperienza sportiva, credono nei loro allievi riuscendo a trasmettere loto l’amore verso una disciplina impegnativa.

© Riproduzione riservata