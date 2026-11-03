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Pozzallo, altri 33mila euro dalla Regione per gli sbarchi: il contributo sale a 208mila
03 Nov 2026 06:50
A Pozzallo sono stati assegnati altri 33.521,86 euro per le difficoltà legate al fenomeno migratorio. La nuova quota regionale tiene conto dei 2.081 arrivi registrati in città come primo approdo nel 2025 e si aggiunge ai 175mila euro già riconosciuti nella prima ripartizione.
Il contributo complessivamente assegnato a Pozzallo per il 2026 sale così a 208.521,86 euro. Si tratta di risorse attribuite al Comune: l’assegnazione non certifica che la somma aggiuntiva sia già entrata nelle casse comunali.
La novità completa il quadro degli aiuti regionali annunciato a luglio. Dei tre milioni destinati a dodici Comuni siciliani, 2,1 milioni erano stati ripartiti in parti uguali, con 175mila euro per ciascun ente. Gli altri 900mila euro dovevano invece essere distribuiti sulla base degli arrivi dell’anno precedente. Adesso anche questa seconda parte è stata definita.
Nel territorio ibleo la quota aggiuntiva spetta soltanto a Pozzallo. Per Modica e Ragusa la tabella non registra arrivi come primo approdo nel 2025 e, di conseguenza, non attribuisce altre somme attraverso questo criterio. Entrambi i Comuni restano destinatari dei 175mila euro della prima ripartizione.
La distinzione riguarda il parametro utilizzato per distribuire questa parte dei fondi: vengono conteggiati gli arrivi come primo approdo, non l’intera attività di accoglienza svolta nei territori.
Per Pozzallo è quindi un’ulteriore risorsa riconosciuta al bilancio comunale.
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