Supporto ai Migranti, dalla Regione oltre 2 milioni di euro ai Comuni siciliani: fondi anche per Pozzallo, Modica e Ragusa

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Arrivano dalla Regione Siciliana oltre 2,1 milioni di euro a sostegno dei Comuni maggiormente interessati dal fenomeno migratorio. Tra i dodici enti destinatari del contributo figurano anche Pozzallo, Modica e Ragusa, realtà della provincia iblea che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare, con ruoli diversi, le ricadute organizzative e amministrative legate agli sbarchi e all’accoglienza.

Il finanziamento è stato disposto con un decreto dell’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Elisa Ingala, in attuazione di una norma contenuta nella Legge di Stabilità regionale 2026, che prevede uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro.

In questa prima fase vengono ripartiti 2,1 milioni di euro. Il 70% delle risorse, pari a 1,2 milioni di euro, sarà distribuito in parti uguali tra i dodici Comuni beneficiari, con un contributo di 175 mila euro per ciascun ente. La restante quota, pari a 900 mila euro, sarà invece assegnata successivamente in base al numero degli arrivi registrati come primo approdo nel corso dell’anno precedente.

Oltre ai tre Comuni della provincia di Ragusa, i fondi sono destinati a Lampedusa e Linosa, Augusta, Pantelleria, Siculiana, Porto Empedocle, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania.

«Con questo decreto di ripartizione dei fondi – afferma l’assessore Elisa Ingala – diamo una risposta concreta alle esigenze dei centri interessati in maniera significativa dal fenomeno migratorio. È una dimostrazione di come la Regione non lasci gli enti locali soli ad affrontare queste problematiche».

L’assessore sottolinea inoltre il ruolo di supporto che l’assessorato intende continuare a svolgere nei confronti delle amministrazioni comunali: «Vogliamo essere un punto di riferimento per i Comuni, che hanno bisogno non soltanto di risorse economiche, ma anche di un sostegno amministrativo e tecnico per gestire situazioni sempre più complesse».

Per la provincia di Ragusa, il provvedimento rappresenta un ulteriore sostegno ai territori che, soprattutto attraverso il porto di Pozzallo, continuano a essere coinvolti nelle dinamiche dell’immigrazione nel Mediterraneo.

© Riproduzione riservata