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Supporto ai Migranti, dalla Regione oltre 2 milioni di euro ai Comuni siciliani: fondi anche per Pozzallo, Modica e Ragusa
16 Lug 2026 15:05
Arrivano dalla Regione Siciliana oltre 2,1 milioni di euro a sostegno dei Comuni maggiormente interessati dal fenomeno migratorio. Tra i dodici enti destinatari del contributo figurano anche Pozzallo, Modica e Ragusa, realtà della provincia iblea che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare, con ruoli diversi, le ricadute organizzative e amministrative legate agli sbarchi e all’accoglienza.
Il finanziamento è stato disposto con un decreto dell’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Elisa Ingala, in attuazione di una norma contenuta nella Legge di Stabilità regionale 2026, che prevede uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro.
In questa prima fase vengono ripartiti 2,1 milioni di euro. Il 70% delle risorse, pari a 1,2 milioni di euro, sarà distribuito in parti uguali tra i dodici Comuni beneficiari, con un contributo di 175 mila euro per ciascun ente. La restante quota, pari a 900 mila euro, sarà invece assegnata successivamente in base al numero degli arrivi registrati come primo approdo nel corso dell’anno precedente.
Oltre ai tre Comuni della provincia di Ragusa, i fondi sono destinati a Lampedusa e Linosa, Augusta, Pantelleria, Siculiana, Porto Empedocle, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania.
«Con questo decreto di ripartizione dei fondi – afferma l’assessore Elisa Ingala – diamo una risposta concreta alle esigenze dei centri interessati in maniera significativa dal fenomeno migratorio. È una dimostrazione di come la Regione non lasci gli enti locali soli ad affrontare queste problematiche».
L’assessore sottolinea inoltre il ruolo di supporto che l’assessorato intende continuare a svolgere nei confronti delle amministrazioni comunali: «Vogliamo essere un punto di riferimento per i Comuni, che hanno bisogno non soltanto di risorse economiche, ma anche di un sostegno amministrativo e tecnico per gestire situazioni sempre più complesse».
Per la provincia di Ragusa, il provvedimento rappresenta un ulteriore sostegno ai territori che, soprattutto attraverso il porto di Pozzallo, continuano a essere coinvolti nelle dinamiche dell’immigrazione nel Mediterraneo.
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