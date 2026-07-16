Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Ragusa: il Colonnello Gianbattista Vismara nuovo Comandante Provinciale. VIDEO INTERVISTE

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Cambio della guida al vertice della Guardia di Finanza di Ragusa. Questa mattina, nella sede del Comando Provinciale ibleo, si è svolta la cerimonia ufficiale di avvicendamento tra il Colonnello Walter Mela e il Colonnello Gianbattista Vismara, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Stefano Lombardi, e delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia.

Un passaggio di consegne che segna l’inizio di una nuova fase per il comando provinciale delle Fiamme Gialle, dopo quattro anni caratterizzati dall’attività del Colonnello Mela alla guida del reparto.

Il saluto del Colonnello Mela: “Grazie al personale per professionalità e impegno”

Nel corso della cerimonia, il Colonnello Walter Mela ha rivolto parole di apprezzamento nei confronti dei militari del Comando Provinciale, sottolineando il ruolo fondamentale svolto quotidianamente nel perseguimento degli obiettivi istituzionali della Guardia di Finanza.

L’ufficiale, dopo quattro anni alla guida delle Fiamme Gialle ragusane, ha evidenziato il valore della professionalità, della dedizione e dello spirito di servizio dimostrati dal personale, elementi che hanno consentito di raggiungere importanti risultati nei diversi ambiti operativi.

Il Colonnello Mela ha inoltre ringraziato le autorità del territorio per la collaborazione e la sinergia istituzionale costruita nel corso del suo mandato.

Per lui si apre ora un nuovo importante incarico alla sede di Trento.

Arriva il Colonnello Vismara: “Massimo impegno contro le illegalità economico-finanziarie”

Il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa è il Colonnello Gianbattista Vismara, proveniente dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano.

Originario di Bergamo, 50 anni, il nuovo comandante ha espresso soddisfazione per il prestigioso incarico ricevuto e consapevolezza della responsabilità legata alla guida del reparto ibleo.

Nel suo primo intervento ufficiale ha garantito il massimo impegno nel contrasto alle diverse forme di illegalità, con particolare attenzione ai fenomeni legati alla criminalità economica e finanziaria.

Un settore strategico per la Guardia di Finanza, chiamata a tutelare la legalità economica, contrastare frodi e irregolarità e difendere gli interessi dello Stato e della collettività.

Il Generale Lombardi: riconoscimento al lavoro svolto e auguri al nuovo comandante

Durante la cerimonia, il Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Stefano Lombardi, ha rivolto un ringraziamento al Colonnello Walter Mela per i risultati conseguiti durante il periodo di comando a Ragusa.

Allo stesso tempo ha accolto il Colonnello Vismara formulando i migliori auguri per il nuovo incarico e per il lavoro che lo attende alla guida delle Fiamme Gialle della provincia iblea.

Foto e video interviste di Giada Drocker

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