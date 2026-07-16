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Installati super autovelox sulle strada da Ragusa al mare
16 Lug 2026 15:42
Nuova stretta sulla sicurezza stradale nel territorio di Ragusa. Il Comune ha annunciato l’installazione di due nuovi autovelox lungo due arterie provinciali caratterizzate da un’elevata incidentalità e da frequenti superamenti dei limiti di velocità, soprattutto durante la stagione estiva.
A comunicarlo è stato il sindaco Peppe Cassì, spiegando che l’intervento è stato autorizzato dal Decreto del Prefetto di Ragusa con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione degli incidenti e aumentare la sicurezza per automobilisti e utenti della strada.
I nuovi autovelox saranno installati a Puntarazzi e Camemi
I dispositivi di rilevazione elettronica della velocità saranno collocati in due punti ritenuti particolarmente critici.
Il primo sarà installato sulla Strada Provinciale 60, al chilometro 1+400, in contrada Puntarazzi.
Il secondo entrerà in funzione sulla Strada Provinciale 25, al chilometro 15+300, in contrada Camemi.
Entrambi gli impianti saranno operativi per sei mesi ed effettueranno un controllo bidirezionale, monitorando quindi i veicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia.
Più sicurezza sulle strade provinciali
La scelta delle due postazioni non è casuale. Secondo i dati storici analizzati dalle autorità competenti, proprio questi tratti stradali registrano un numero significativo di incidenti e numerose violazioni dei limiti di velocità, fenomeni che tendono ad aumentare durante il periodo estivo, quando cresce il traffico veicolare.
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