Installati super autovelox sulle strada da Ragusa al mare

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nuova stretta sulla sicurezza stradale nel territorio di Ragusa. Il Comune ha annunciato l’installazione di due nuovi autovelox lungo due arterie provinciali caratterizzate da un’elevata incidentalità e da frequenti superamenti dei limiti di velocità, soprattutto durante la stagione estiva.

A comunicarlo è stato il sindaco Peppe Cassì, spiegando che l’intervento è stato autorizzato dal Decreto del Prefetto di Ragusa con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione degli incidenti e aumentare la sicurezza per automobilisti e utenti della strada.

I nuovi autovelox saranno installati a Puntarazzi e Camemi

I dispositivi di rilevazione elettronica della velocità saranno collocati in due punti ritenuti particolarmente critici.

Il primo sarà installato sulla Strada Provinciale 60, al chilometro 1+400, in contrada Puntarazzi.

Il secondo entrerà in funzione sulla Strada Provinciale 25, al chilometro 15+300, in contrada Camemi.

Entrambi gli impianti saranno operativi per sei mesi ed effettueranno un controllo bidirezionale, monitorando quindi i veicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia.

Più sicurezza sulle strade provinciali

La scelta delle due postazioni non è casuale. Secondo i dati storici analizzati dalle autorità competenti, proprio questi tratti stradali registrano un numero significativo di incidenti e numerose violazioni dei limiti di velocità, fenomeni che tendono ad aumentare durante il periodo estivo, quando cresce il traffico veicolare.

© Riproduzione riservata